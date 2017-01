Berdych si ulevil po lekci od Federera: Líp by mi bylo na tribuně

Zahrál proti vám někdy Federer lépe?

„Těžko říct, ale jeho výkon byl rozhodně působivý.“

Byl jste překvapený, v prvních zápasech se v Melbourne trápil?

„Nepřekvapil mě. On ví, co dělá a kdyby nebyl schopný hrát na nejvyšší úrovni, nebyl by tu.“

Smůla, že jste potkal Federera tak brzy.

„Někdo to štěstí mít musel a jsem to já. Ale beru to, musím se s tím srovnat. Dostal jsem lekci z toho, jak hrát tenis na jeden dva údery a být maximálně agresivní v každém ohledu. Každým úderem mě dokázal dostat na zadní, v podstatě jsem se jen bránil. A když už jsem získal bod, bylo to spíš díky jeho chybě. Ten zápas v podstatě nebyl o mě.“

Byla to jednoznačná záležitost! Český tenista Tomáš Berdych nestačil ve třetím kole Australian Open na skvěle hrajícího Švýcara Rogera Federera, kterému podlehl 2:6, 4:6 a 4:6.

Byl soupeř příliš dobrý, nebo vy jste nepřevedl odpovídající výkon?

„Upřímně musím říct, že nevím. Můj výkon se nedá moc hodnotit. Hned na začátku jsem ztratil podání, o to hůř se s ním pak bojuje. Dneska to skoro vůbec nebylo o mně. On zvládl zápas výborně.“

Dokážete během utkání ocenit jako soupeř na kurtu, jak dobře Roger hrál?

„Radši bych seděl na tribuně a díval se, než tohle zažíval na kurtu. Takže jsem jeho hru extra neoceňoval. Ale samozřejmě zaslouží velký kredit, hrál skvěle.“

Byl jste na kurtu naštvaný, jak se na vás vše řítí?

„Hrál jsem s ním v éře, kdy všechny porážel a tohle byl velmi podobný výkon. Byl jsem naštvaný kvůli sobě, poctivě makám, připravuji se a on mé snažení takhle zhatí. A já s tím vůbec nic nezmůžu.“