ONLINE: Plíšková - Ostapenková. Česká jednička bojuje o osmifinále

Česká tenistka Barbora Strýcová postoupila stejně jako loni do osmifinále grandslamového turnaje Australian Open. Turnajová šestnáctka dnes ve třetím kole zvítězila nad Francouzkou Caroline Garciaovou 6:2 a 7:5. V dalším kole se utká se světovou dvojkou Serenou Williamsovou, která zdolala krajanku Nicole Gibbsovou 6:1, 6:3. Španělský tenista Nadal přešel po pěti setech přes Němce Alexandera Zvereva do osmifinále Australian Open. Pokračuje i přemožitel Djokoviče Istomin.

Na grandslamu je Strýcová v osmifinále teprve potřetí v kariéře a dále se dostala jen ve Wimbledonu, kde si v roce 2014 zahrála čtvrtfinále.

Třicetiletá Strýcová rozehrála zápas s Garciovou výborně. Soupeřce vzala hned podání a po dalším brejku měla první set pod kontrolou. Ve druhém ale prohrávala 3:5 a za stavu 15:40 měla Garciaová dva setboly. Při prvním trefila Francouzka bekhend do sítě a při druhém udělala dvojchybu. Od té doby vládla na kurtu Strýcová, ztratila jen jeden fiftýn, získala čtyři hry v řadě a radovala se z postupu.

"Už jsem si říkala, že bude třetí set a začnu znovu, a byla jsem v klidu. A tam se to nějak zlomilo a od té doby šly kromě jednoho už všechny míče pro mě," řekla Strýcová českým novinářům v Melbourne. Vysloužila si za obrat i pochvalu od trenéra Tomáše Krupy. "On není chválící typ a už jsem si na to zvykla. Viděl, že jsem hrála dobře, zvládla jsem těžkou koncovku a pochválil mě za koncovku."

S dvaadvacetinásobnou grandslamovou vítězkou Serenou Williamsovou se Strýcová utkala dvakrát. Oba zápasy se hrály v roce 2012 na grandslamech a v Melbourne i ve Wimbledonu česká hráčka prohrála. "Nedám jí nic zadarmo. Je taky jenom člověk a je porazitelná, i když velké bitvy umí," řekla Strýcová.

Do osmifinále postoupil i Nadal a Istomin

Španělský tenista Rafael Nadal postoupil po pětisetovém utkání přes Němce Alexandera Zvereva do osmifinále Australian Open. Maximální počet sad musel absolvovat i přemožitel srbského obhájce titulu Novaka Djokoviče Uzbek Denis Istomin, přes Španěla Pabla Carreňa ale po výsledku 6:4, 4:6, 6:4, 4:6 a 6:2 nakonec ve třetím kole také přešel.

Vítěz Australian Open z roku 2009 Nadal strávil s talentovaným německým soupeřem na kurtu přes čtyři hodiny a musel otočit nepříznivý stav 1:2 na sety. Poslední sady ale získal třicetiletý Španěl jasně a zvítězil 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 a 6:2. Další překážkou Nadala ve snaze získat 15. grandslamový titul v kariéře bude buď další Němec Philipp Kohlschreiber, nebo Francouz Gaël Monfils.

Istomin se ve druhém kole postaral zatím o největší překvapení úvodního grandslamu sezony, když zdolal po pěti setech šestinásobného vítěze turnaje Djokoviče. Třicetiletý tenista se i ve třetím kole zdržel na kurtu pět setů, svého španělského soka porazil po 210 minutách a může se radovat z první šňůry tří vítězných duelů na okruhu ATP od roku 2015.

Ve třetím kole naopak skončila nasazená šestka Dominika Cibulková. Slovenská vítězka loňského Turnaje mistryň nestačila na Rusku Jekatěrinu Makarovovou, které podlehla 2:6, 7:6 a 3:6. Po Polce Agnieszce Radwaňské, Rumunce Simoně Halepové a Španělce Carle Suárezové je čtvrtou hráčkou z elitní desítky nasazených, která už v Melbourne dohrála.

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Thiem (8-Rak.) - Paire (Fr.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:4,

Goffin (11-Belg.) - Karlovič (20-Chorv.) 6:3, 6:2, 6:4,

Bautista (13-Šp.) - Ferrer (21-Šp.) - 7:5, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4,

Istomin (Uzb.) - Carreňo (30-Šp.) 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Strýcová (16-ČR) - Garciaová (21-Fr.) 6:2, 7:5,

S. Williamsová (2-USA) - Gibbsová (USA) 6:1, 6:3,

Makarovová (30-Rus.) - Cibulková (6-SR) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3,

Bradyová (USA) - Vesninová (14-Rus.) 7:6 (7:4), 6:2,

Lučičová-Baroniová (Chorv.) - Sakkariová (Řec.) 3:6, 6:2, 6:3,

Kontaová (9-Brit.) - Wozniacká (17-Dán.) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Kristýna Plíšková, Golubicová (ČR/Švýc.) - Bertensová, Larssonová (14-Niz./Švéd.) 6:1, 6:4,

Peschkeová, Grönefeldová (ČR/Něm.) - Krejčíková, Voskobojevová (ČR/Kaz.) 6:3, 7:6 (7:5).

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Siniaková, Soares (6-ČR/Braz.) - Martínezová, Cuevas (Šp./Urug.) 6:4, 6:3.x

Juniorky - 1. kolo:

Hindová (ČR) - Turuljaová (Austr.) 6:1, 6:2, Appletonová (4-Brit.) - Marková (ČR) 6:3, 6:2.