Senzační obrat! Plíšková vyhrála ztracený zápas, dál jde i Strýcová

Tenistka Karolína Plíšková a Barbora Strýcová postoupily do osmifinále Australian Open. Zatímco turnajová šestnáctka Strýcová zvítězila nad Francouzkou Caroline Garciaovou 6:2 a 7:5, Plíškovová v Melbourne ve večerním duelu otočila zápas s Jelenou Ostapenkovou. Pátá nasazená hráčka už s Lotyškou prohrávala ve třetí sadě 2:5, ale nakonec zvítězila 4:6, 6:0 a 10:8.

Loňská finalistka US Open Plíšková se na Australian Open dostala do 4. kola poprvé, Strýcová zopakovala svůj výkon z loňského roku.

Čtyřiadvacetiletá Plíšková, od prosince svěřenkyně kouče Davida Kotyzy, který dříve úspěšně trénoval Petru Kvitovou, byla v prvním setu zaskočená výkonem 38. tenistky žebříčku Ostapenkové. Češka nejdříve nevyužila brejkbol na 2:0. Na ztrátu podání z páté hry sice zareagovala ale znovu přišla o servis na 4:5 a o sadu už přišla.

Ostapenková hrála v prvním setu odvážně, nechybovala a rozdělovala míče ze strany na stranu. Plíšková se tak bránila hluboko za základní čarou. Česká hvězda se po ztracené první sadě zdravě naštvala, přidala počínaje servisem na razanci a ve druhém setu dominovala. Soupeřce nepovolila ani jeden game a i ve svém letošním třetím utkání v Melbourne letos uštědřila soupeřce "kanára".

V rozhodující sadě ale Ostapenkové, šampionce wimbledonské juniorky z roku 2014, znovu vycházela riskantní hra, Plíšková dvakrát ztratila podání a prohrávala 2:5. O hru dříve česká hvězda dokonce z frustrace práskla raketou o zem a dostala varování.

Plíšková přes nepříznivý vývoj nepovolila soupeřce mečbol, získala čtyři hry v řadě a za stavu 6:5 měla první šanci zápas ukončit. Ostapenková odvážným forhendem po lajně mečbol odvrátila, ale za stavu 9:8 už Plíšková uspěla a po dvou hodinách a pěti minutách zvedla vítězně ruce nad hlavu. V utkání si pomohla 19 esy.

"Bylo to velmi náročné a měla jsem ve třetí sadě i štěstí. Jsem ráda, že jsem vyhrála a jsem tady poprvé v osmifinále," řekla Plíšková, juniorská vítězka Australian Open z roku 2010. "Možná mi pomohly i zkušenosti. Za stavu 2:5 začala (Ostapenková) víc chybovat a já byla pořád ve hře. I když jsem rozbila raketu, pořád jsem bojovala. Ona hrála rychle a agresivně, proto jsem musela hrát do kurtu a čekat na chybu," řekla Plíšková, kterou v dalším utkání čeká domácí australská hráčka Daria Gavrilovová.

Strýcová si poradila s Garciaovou

Třicetiletá Strýcová rozehrála zápas s Garciaovou výborně. Soupeřce vzala hned podání a po dalším brejku měla první set pod kontrolou. Ve druhém ale prohrávala 3:5 a za stavu 15:40 měla Garciaová dva setboly. Při prvním trefila Francouzka bekhend do sítě a při druhém udělala dvojchybu. Od té doby vládla na kurtu Strýcová, ztratila jen jeden fiftýn, získala čtyři hry v řadě a radovala se z postupu.

"Už jsem si říkala, že bude třetí set a začnu znovu, a byla jsem v klidu. A tam se to nějak zlomilo a od té doby šly kromě jednoho už všechny míče pro mě," řekla Strýcová českým novinářům v Melbourne. Vysloužila si za obrat i pochvalu od trenéra Tomáše Krupy. "On není chválící typ a už jsem si na to zvykla. Viděl, že jsem hrála dobře, zvládla jsem těžkou koncovku a pochválil mě za koncovku."

Strýcová je v grandslamovém osmifinále potřetí v kariéře a dále se dostala jen ve Wimbledonu, kde si v roce 2014 zahrála čtvrtfinále. V dalším kole se utká se světovou dvojkou Serenou Williamsovou, která zdolala krajanku Nicole Gibbsovou 6:1, 6:3.

Na dvaadvacetinásobnou grandslamovou vítězku dosud Strýcová narazila dvakrát. Oba zápasy se hrály v roce 2012 na grandslamech a v Melbourne i ve Wimbledonu česká hráčka prohrála. "Nedám jí nic zadarmo. Je taky jenom člověk a je porazitelná, i když velké bitvy umí," řekla Strýcová.

Dvouhra - 3. kolo:

Thiem (8-Rak.) - Paire (Fr.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:4,

Goffin (11-Belg.) - Karlovič (20-Chorv.) 6:3, 6:2, 6:4,

Bautista (13-Šp.) - Ferrer (21-Šp.) - 7:5, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4,

Istomin (Uzb.) - Carreňo (30-Šp.) 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Strýcová (16-ČR) - Garciaová (21-Fr.) 6:2, 7:5,

S. Williamsová (2-USA) - Gibbsová (USA) 6:1, 6:3,

Makarovová (30-Rus.) - Cibulková (6-SR) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3,

Bradyová (USA) - Vesninová (14-Rus.) 7:6 (7:4), 6:2,

Lučičová-Baroniová (Chorv.) - Sakkariová (Řec.) 3:6, 6:2, 6:3,

Kontaová (9-Brit.) - Wozniacká (17-Dán.) 6:3, 6:1,

Karolína Plíšková (5-ČR) - Ostapenková (Lot.) 4:6, 6:0, 10:8,

Gavrilovová (22-Austr.) - Bacsinszká (12-Švýc.) 6:3, 5:7, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo:

Kristýna Plíšková, Golubicová (ČR/Švýc.) - Bertensová, Larssonová (14-Niz./Švéd.) 6:1, 6:4,

Peschkeová, Grönefeldová (ČR/Něm.) - Krejčíková, Voskobojevová (ČR/Kaz.) 6:3, 7:6 (7:5).

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Siniaková, Soares (6-ČR/Braz.) - Martínezová, Cuevas (Šp./Urug.) 6:4, 6:3.x

Juniorky - 1. kolo:

Hindová (ČR) - Turuljaová (Austr.) 6:1, 6:2, Appletonová (4-Brit.) - Marková (ČR) 6:3, 6:2.