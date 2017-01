Strýcová postoupila potřetí v kariéře do osmifinále. Čeká ji Serena

Česká tenistka Barbora Strýcová postoupila stejně jako loni do osmifinále grandslamového turnaje Australian Open. Turnajová šestnáctka dnes ve třetím kole zvítězila nad Francouzkou Caroline Garciaovou 6:2 a 7:5. V dalším kole se utká se světovou dvojkou Serenou Williamsovou, která zdolala krajanku Nicole Gibbsovou 6:1, 6:3.

Na grandslamu je Strýcová v osmifinále teprve potřetí v kariéře a dále se dostala jen ve Wimbledonu, kde si v roce 2014 zahrála čtvrtfinále.

Třicetiletá Strýcová rozehrála zápas s Garciovou výborně. Soupeřce vzala hned podání a po dalším brejku měla první set pod kontrolou. Ve druhém ale prohrávala 3:5 a za stavu 15:40 měla Garciaová dva setboly. Při prvním trefila Francouzka bekhend do sítě a při druhém udělala dvojchybu. Od té doby vládla na kurtu Strýcová, ztratila jen jeden fiftýn, získala čtyři hry v řadě a radovala se z postupu.

"Už jsem si říkala, že bude třetí set a začnu znovu, a byla jsem v klidu. A tam se to nějak zlomilo a od té doby šly kromě jednoho už všechny míče pro mě," řekla Strýcová českým novinářům v Melbourne. Vysloužila si za obrat i pochvalu od trenéra Tomáše Krupy. "On není chválící typ a už jsem si na to zvykla. Viděl, že jsem hrála dobře, zvládla jsem těžkou koncovku a pochválil mě za koncovku."

S dvaadvacetinásobnou grandslamovou vítězkou Serenou Williamsovou se Strýcová utkala dvakrát. Oba zápasy se hrály v roce 2012 na grandslamech a v Melbourne i ve Wimbledonu česká hráčka prohrála. "Nedám jí nic zadarmo. Je taky jenom člověk a je porazitelná, i když velké bitvy umí," řekla Strýcová.

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Thiem (8-Rak.) - Paire (Fr.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:4,

Goffin (11-Belg.) - Karlovič (20-Chorv.) 6:3, 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Strýcová (16-ČR) - Garciaová (21-Fr.) 6:2, 7:5,

S. Williamsová (2-USA) - Gibbsová (USA) 6:1, 6:3,

Makarovová (30-Rus.) - Cibulková (6-SR) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3,

Bradyová (USA) - Vesninová (14-Rus.) 7:6 (7:4), 6:2,

Lučičová-Baroniová (Chorv.) - Sakkariová (Řec.) 3:6, 6:2, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Kristýna Plíšková, Golubicová (ČR/Švýc.) - Bertensová, Larssonová (14-Niz./Švéd.) 6:1, 6:4,

Peschkeová, Grönefeldová (ČR/Něm.) - Krejčíková, Voskobojevová (ČR/Kaz.) 6:3, 7:6 (7:5).

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Siniaková, Soares (6-ČR/Braz.) - Martínezová, Cuevas (Šp./Urug.) 6:4, 6:3.x

Juniorky - 1. kolo:

Hindová (ČR) - Turuljaová (Austr.) 6:1, 6:2, Appletonová (4-Brit.) - Marková (ČR) 6:3, 6:2.