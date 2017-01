Soupeřka zlobila Plíškovou. Šoupala nohama, pak Češku zaskočila v šatně

Byl to hodně těžký zápas. Mnohem těžší, než samotná Karolína Plíšková čekala. Ve třetím kole Australian Open zdolala česká jednička bojovnou Lotyšku Jelenu Ostapenkovou po dvou hodinách a sedmi minutách boje 4:6, 6:0 a 10:8, ačkoliv prohrávala v závěrečné sadě už 2:5. Nerozhodila jí ani podivná taktika soupeřky, která při servisu české tenistky šoupala nesportovně nohama. "Asi to nikdo jiný nedělá, ale jestli jí to pomáhá, ať v tom pokračuje," zůstala v klidu pátá tenistka světa.

Karolína Plíšková ztratila v úvodních dvou zápasech dohromady čtyři gamy, v utkání s Ostapenkovou však stála na samé hraně propasti znamenající konec na Australian Open.

Skvěle hrající devatenáctiletá Ostapenková sebrala Plíškové dvakrát servis a první sadu získala 6:4. Druhá trvala jen 23 minut a česká jednička v ní svoji soupeřku jasně smetla a vyhrála 6:0.

Pravá tenisová bitva se rozhořela ve třetí sadě. Osmatřicátá hráčka světa vedla již 5:2, utkání však do vítězného konce nedotáhla a po obrovském dramatu padla v rozhodující sadě 8:10.

"Zápas jsem chvílemi neměla ve svých rukou. Byla razantnější než já, chodila do míčů a hrála velmi rychle. Opravdu byla dobrá a myslím, že si taky zasloužila vyhrát, ale to může jen jedna. Možná byla i o něco lepší, ale skončilo to pro ni bohužel porážkou," zhodnotila utkání Plíšková.

1080p 720p 480p 360p 240p <p><span id="ctl00_MainCPH_NewsBrowserUC_NewsListUC_NewsDetailUC_NewsDetailItemUC_HeaderUC_NewsTextLb" class="dtext">Karolína Plíšková otočila zápas 3. kola Australian Open s Jelenou Ostapenkovou. Pátá nasazená hráčka už s Lotyškou prohrávala ve třetí sadě 2:5, vzteky praštila raketou o zem, ale nakonec zvítězila 4:6, 6:0 a 10:8.</span></p> REKLAMA Australian Open: Plíšková praštila raketou, pak předvedla úžasný obrat • VIDEO O2 TV Tenis

Statečnou bitvu Ostapenkové však zhatila vlastní nervozita, což také po zápase Plíškové sama přiznala. "Byla úžasná. Po zápase mi v šatně říkala, jak za stavu 5:2 ztuhla, to se často mezi tenistkami neříká, hodně mě to překvapilo," ocenila svoji soupeřku svěřenkyně Davida Kotyzy.

Už ne tak pozitivně hodnotila podivné chování Ostapenkové, která při servisu své soupeřky šoupala nohama o zem, což vydávalo skřípavé zvuky. Aby českou tenistku maximálně rozhodila, při čekaní na servis měnila pozici ze strany na stranu.

Na flegmatickou povahu rodačky z Loun to však nestačilo. "Nemyslela jsem na to, co dělá, ani jsem si toho nevšímala a soustředila se na sebe, jinak bych ztratila koncentraci. Asi to nikdo jiný nedělá, ale jestli jí to pomáhá, ať v tom pokračuje," dodala.

Jelena Ostapenková gratuluje Karolíně Plíškové k postupu • Foto Reuters

Jediný moment, který fedcupovou šampionku vytočil, nastal ve třetím setu za stavu 5:2 pro Lotyšku, kdy Plíšková vzteky zlámala raketu.

"Potřebovala jsem něco udělat, i když to byla blbá emoce. Napadlo mě, že je to zbytečné. Že to lidi nemají moc rádi, všichni jsou suchaři. Nemám to úplně zapotřebí, ale už dlouho jsem raketu nerozbila. Mám tady už jenom čtyři,“ dodala čtyřiadvacetiletá tenistka.

Plíškovou čeká v boji o čtvrtfinále Australian Open domácí tenistka Daria Gavrilovová, aktuálně 26. hráčka žebříčku.