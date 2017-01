Plíšková smetla domácí naději a je ve čtvrtfinále. Strýcová končí

Česká tenistka Karolína Plíšková hladce postoupila do čtvrtfinále ženské dvouhy na Australian Open. Turnajová pětka v Melbourne zničila domácí Darju Gavrilovovou 6:3 a 6:3 a v boji o nejlepší čtyřku ji ve středu čeká Chorvatka Mirjana Lučičová-Baroniová. Turnaj už skončil pro Barboru Strýcovou, která prohrála se světovou dvojkou Serenou Williamsovou 5:7 a 4:6.

Díky úspěšnému tažení v Melbourne má česká tenistka blízko k posunu na třetí místo žebříčku WTA, v případě triumfu na turnaji se může stát dokonce světovou dvojkou.

Plíšková hrála se zavázaným levým stehnem, ale bez omezení a v souboji s Gavrilovovou dominovala. Soupeřce dala naději, jen když si vybrala slabší chvilku. V prvním setu to bylo až za stavu 5:2, kdy si prohrála podání, ale vzápětí rodačku z Moskvy opět zatlačila a sadu uzavřela.

V úvodu druhé sady si svěřenkyně Davida Kotyzy prohrála servis, ale od stavu 0:1 získala čtyři hry za sebou. Při prvních dvou mečbolech poslala z forhendu míč do autu, třetí už proměnila dvanáctým esem v utkání.

"Přivezla jsem si sem velké sebevědomí díky titulu v Brisbane, cítím se skvěle a už jsem tady vyhrála další čtyři zápasy. Jsem nadšená ze svého prvního čtvrtfinále tady," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu. "Zlepšila jsem se ve všem. Dělám si všechno po svém a jsem na grandslamech v lepším rozpoložení než dříve," dodala finalistka loňského US Open.

Její další soupeřkou bude Lučičová-Baroniová. Čtyřiatřicetiletá Chorvatka je v žebříčku na 79. místě, do letoška vyhrála v Melbourne ve dvouhře jen jeden zápas, a to při své premiéře na turnaji před 19 lety. "Hraje tvrdě odzadu, má dobrý servis, takže to bude rychlý zápas. Budu muset hrát zase agresivně a dobře podávat," řekla Plíšková.

Strýcová bojovala se Serenou statečně

Barbora Strýcová skončila na grandslamovém Australian Open stejně jako loni v osmifinále. Šestnáctá nasazená dnes prohrála se světovou dvojkou Američankou Serenou Williamsovou 5:7 a 4:6.

Strýcová vzdorovala dvaadvacetinásobné grandslamové šampionce Sereně Williamsové hodinu a tři čtvrtě. V prvním setu favoritce třikrát vzala servis, ale pokaždé o výhodu brejku přišla. V koncovce úvodní sady odvrátila sedm setbolů, ten osmý Američanka využila až díky šťastnému nepřesně trefenému úderu.

Ve druhém setu Strýcová prohrávala už 2:5, ale dál bojovala. Nutila Williamsovou k mimořádným úderům a chybovat hlavně z forhendu. Díky tomu snížila na 4:5, ale posléze pošesté v utkání ztratila servis a tím i celý zápas.

"Bojovala jsem, ale nefungoval mi úplně servis, což je proti Sereně nezbytnost. Cítila jsem, že jsem ve hře, ale pořád záleželo převážně na výkonu Sereny, která mě dostávala pod tlak, i když to mohlo vypadat vyrovnaně," řekla Strýcová, která prohrála s Williamsovou i třetí vzájemný zápas.

"Je to chytrá hráčka, která umí všechno - skvěle běhá, hraje na síti a umí míč zkrátit," chválila Williamsová českou tenistku. "Jsem ráda, že jsem to zvládla," uvedla.

Třicetiletá Strýcová si za svůj výkon vyslechla hlasité ovace publika v Areně Roda Lavera. Divákům za to ukázala z prstů srdíčko a cestou do šaten hodila fanouškům raketu. "Hrát hezké zápasy a prohrávat je k ničemu. Radši bych hrála ošklivý zápas a vyhrála," řekla Strýcová českým novinářům v Melbourne.

Přemožitel Novaka Djokoviče končí

Bulharský tenista Grigor Dimitrov v osmifinále Australian Open ukončil pouť překvapení turnaje Denise Istomina. Uzbeckého přemožitele Novaka Djokoviče z druhého kola dnes Dimitrov v Melbourne porazil 2:6, 7:6, 6:2 a 6:1.

Pětadvacetiletý Bulhar se dostal do čtvrtfinále grandslamu po dvou a půl letech od semifinále Wimbledonu 2014. O postup mezi nejlepší čtyři se v Austrálii utká s turnajovou jedenáctkou Davidem Goffinem z Belgie, který ve čtvrtém kole zdolal 5:7, 7:6, 6:2, 6:2 světovou osmičku Rakušana Dominica Thiema.

Nečekaného osmifinalistu Istomina, jenž startoval v hlavní soutěži díky divoké kartě a v druhém kole vyřadil šestinásobného šampiona a obhájce titulu Djokoviče, limitovalo po většinu dnešního duelu zranění. Stosedmnáctý hráč světového žebříčku ovládl hladce první set 6:2, pak však začal mít zjevné problémy s levým stehnem a Dimitrov jeho potíží plně využil.

Tenisový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 50 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Goffin (11-Belg.) - Thiem (8-Rak.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2

Dimitrov (15-Bulh.) - Istomin (Uzb.) 2:6, 7:6 (7:2), 6:2, 6:1

Raonic (3-Kan.) - Bautista (13-Šp.) 7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Gavrilovová (22-Austr.) 6:3, 6:3

S. Williamsová (2-USA) - Strýcová (16-ČR) 7:5, 6:4

Kontaová (9-Brit.) - Makarovová (30-Rus.) 6:1, 6:4

Lučičová-Baroniová (Chorv.) - Bradyová (USA) 6:4, 6:2

Čtyřhra - 3. kolo:

Šafářová, Matteková-Sandsová (2-ČR/USA) - Babosová, Pavljučenkovová (Maď./Rus.) 6:3, 6:4, Bartyová, Dellacquaová (Austr.) - Peschkeová, Grönefeldová (ČR/Něm.) 6:4, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

Rybakinová (16-Rus.) - Hindová (ČR) 6:2, 7:5.