Krutý osud soupeřky Plíškové: Táta mě bil tak, že to ani nejde popsat

Zdánlivě jednodušší překážka čeká ve čtvrtfinále Australian Open na Karolínu Plíškovou. Česká jednička bude čelit chorvatské hráčce Mirjaně Lučičové-Baroniové, hráčce z osmé desítky světového žebříčku.

Důvodů k optimismu může být zdánlivě hodně. Lučičové je už čtyřiatřicet let, grandslamové čtvrtfinále si zahraje poprvé od Wimbledonu 1999, na svém kontě má pouhé tři turnajové triumfy na menších turnajích. Při bližším pohledu na kariéru rodačky z německého Dortmundu je však důvod se mít minimálně na pozoru.

Životní příběh jednoho z velkých talentů tenisové historie by se totiž klidně mohl stát námětem pro hollywoodské scénáristy. I když poněkud hořkým.

Mirjana Lučičová začala na tenisové mapě zářit již ve čtrnácti letech, kdy se stala po Martině Hingisové a Jennifer Capriatiové teprve třetí tenistkou v open éře, která vyhrála grandslamovou juniorku jak ve Flashing Meadows, tak i na Australian Open.

Tenistka Karolína Plíšková postoupila poprvé do čtvrtfinále Australian Open. Turnajová pětka dnes v Melbourne porazila bez větších problémů domácí Darju Gavrilovovou 6:3 a 6:3.

První zápas ve dvouhře na Australian Open mezi dospělými si zahrála už v roce 1998, když ve druhém kole podlehla legendární krajance Ivě Majoliové. Tedy ve věku, kdy ještě neoslavila ani své šestnácté narozeniny. V té době bylo její středeční soupeřce Karolíně Plíškové pět let. Kdo mohl tušit, že na další vítězný zápas v Melbourne si bude muset Lučičová počkat až do roku 2017...

Už v té době však bylo jasné, že se tenisový svět může chystat na to, že úřadující královně Lindsay Davenportové, Martině Hingisové, Steffi Grafové či Janě Novotné roste pořádně silná konkurence. To se záhy také potvrdilo.

O rok později se již Lučičová probila ve dvouhře do semifinále Wimbledonu. Cestou mezi nejlepší čtyři hráčky si mimo jiné poradila s Monikou Selešovou, v boji o finále podlehla až po třísetové bitvě Steffi Grafové. Na žebříčku se dostala na 32. místo světa a jen těžko by někdo věřil, že se to také stane jejím dosavadním maximem.

Teror od vlastního otce

Pak totiž do života rodačky z Dortmundu dramaticky promluvil osud. Na Lučičovou se kromě finančních a zdravotních problémů začaly valit trable s jejím násilnickým otcem Marinkem, který svou dceru dohnal až na samou hranici zoufalství. Despotický muž se snažil z mladičké hráčky vychovat šampionku za každou cenu, což se drastickým způsobem promítlo do hráččiny psychiky.

"Otec mě týral. Bil mě častěji, než si kdo dokáže představit. Mámě i mně vyhrožoval smrtí," přiznala tenistka, která v roce 1998 utekla spolu s matkou a čtyřmi sourozenci před násilnickým tátou do Spojených států.

Mezi lety 2004 až 2009 se Lučičová na grandslamech neobjevovala vůbec, v letech 2004 až 2006 odehrála psychicky zničená Chorvatka zanedbatelné dva turnaje. Krok zpět na výsluní učinila až v roce 2014, kdy ovládla turnaj v Québecu. Mimochodem se tím znovu zapsala do dějin, turnaj totiž vyhrála po 16 letech a 4 měsících od předcházejícího triumfu na domácím klání v Chorvatsku v roce 1998, což je oficiálním rekordem.

VIDEO: Na Lučičovou nestačila ani Radwaňská

"Přerušení kariéry nebyla moje volba. Nemohla jsem cestovat, nebyla jsem schopna cestovat. Ale nechtěla jsem skončit. Takže jsem měla pocit nedokončené práce. Stále jsem toužila hrát na nejvyšší úrovni, před plným hledištěm, vítězit a být ve čtvrtfinále grandslamu," popisovala bez bližších podrobností své trable Lučičová.

Na další vyhraný zápas na Australian Open si tak musela těžce zkoušená hráčka počkat neuvěřitelných devatenáct let, tedy až to letošního roku. Návrat na výsluní je to však s plnou parádou. Za sebou nechala již čtyři soupeřky včetně světové trojky Agnieszky Radwaňské.

"Doufám, že mě nikdo neštípne a neprobudí ze sna. Zažívám neuvěřitelné pocity, kvůli nimž jsem strašně dřela," nevěřila po osmifinálovém vítězství nad americkou kvalifikantkou Jennifer Bradyovou Lučičová. "Kašlete na všechno a na všechny, kdo vám říkají, že to nedokážete. Jděte do toho srdcem," pokračovala chorvatská tenistka se slzami v očích.

Mirjana Lucičová-Baroniová si poradila i s Agnieszkou Radwaňskou • Foto EPA

A že ani zdaleka nehodlá Lučičová končit, potvrzují i její výsledky. Na US Open v roce 2014 porazila ve třetím kole světovou čtyřku Simone Halepovou, rumunskou hvězdu vyřídla i o rok později už ve druhém kole French Open. V obou případech neztratila proti favoritce ani set.

"Jsem hrdá na to, co jsem vše v životě zvládla za překážky. Vím, že spousta lidí by nedokázala projít tím, čím jsem si prošla já a zase se vrátit zpátky. Jsem hrdá na to, že jsem byla tvrdohlavá, věřila jsem v sebe a byla jsem dost silná na to, abych tu dnes stála,“ vyprávěla před časem chorvatská bojovnice.

Karolína Plíšková se už s Lučičovou střetla na tour pětkrát a bilanci je velmi vyrovnaná - 3:2 pro českou tenistku. Naposledy se spolu obě hráčky utkaly v roce 2015 ve Wuhanu, kde vyhrála světová pětka po obrovské bitvě 7:6, 5:7 a 7:6.

„Znám ji dobře, dvakrát mě porazila. Tyhle rychlý kurty jí určitě svědčí. Ale všechny hráčky, co porazila, byly spíš obranářky. Nikoho jako mě tady ještě neměla. Bude to palba, musím být dobře na nohách, dobře podávat. Věřím si. Tak jako vždycky," říkala po postupu do čtvrtfinále Australian Open Karolína Plíšková.