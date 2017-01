Dcery prosily Federera: Tati, ještě neprohrávej. Legenda teď drtí soupeře

Pětatřicetiletý Federer hraje první turnaj od loňského Wimbledonu, po kterém si kvůli problémům s operovaným kolenem dal pauzu, a předvádí výborný tenis. Ve třetím kole to poznal Tomáš Berdych, v osmifinále pátý nasazený Kei Nišikori z Japonska a ve čtvrtfinále také Zverev, přemožitel světové jedničky Brita Andyho Murrayho.

"Nečekal jsem, že tady dojdu tak daleko. Před turnajem jsem říkal, že bych mohl dosáhnout tak do čtvrtého kola nebo čtvrtfinále," řekl Federer na kurtu.

Svým výkonem zvedal fanoušky ze sedadel a nejspíše jen Zverev, ač jinak velký Federerův fanoušek, neměl radost. Švýcar vedl rychle v prvním setu 5:0 a navázal tak na poslední zápas se Zverevem, který v Halle 2013 vyhrála dvakrát 6:0. V Melbourne dokázal Němec alespoň game získat, ale první set patřil Federerovi.

Ve druhé sadě vycházela v úvodu Zverevovi hra servis-volej, získal i Federerovo podání a vedl 3:1, ale favorit si vzal brejk rychle zpět. Druhý set rozhodl v koncovce, třetí opět ovládl jistě a zápas ukončil svým 65. vítězným úderem v utkání.

"Ukazuje, že je taky člověk," řekl při komentování Američan John McEnroe po zkaženém voleji Federera v poslední hře utkání, po kterém měl Zverev brejkbol. Ten ale "Maestro" odvrátil esem a McEnroe lakonicky dodal: "Ale jen občas."

<p><span id="ctl00_MainCPH_NewsBrowserUC_NewsListUC_NewsDetailUC_NewsDetailItemUC_HeaderUC_NewsTextLb" class="dtext">Byla to jednoznačná záležitost! Český tenista Tomáš Berdych nestačil ve třetím kole Australian Open na skvěle hrajícího Švýcara Rogera Federera, kterému podlehl 2:6, 4:6 a 4:6.</span></p>

Federer po utkání ocenil výkon 50. hráče světa Zvereva. "Prošel si mnoha zraněními a chytá už svoji pátou šanci. Jsem rád, že se mu tady dařilo," uvedl Švýcar. Chválil i Němcův styl servis-volej, který už v současné době prakticky nikdo nepraktikuje. "Bohužel už zmizel, protože rakety a míče zpomalily," řekl Federer.

V rozhovoru v Areně Roda Lavera s bývallou světovou jedničkou Jimem Courierem z USA došlo i na povídání o dětech, které má Federer sebou v Melbourne. "Baví je to tady, chodí každý den někam," usmál se otec, který má s Mirkou Vavrinecovou dvojčata dcery Mylu Rose a Charlene Rivu a dvojčata syny Lea a Lennyho.

Dcery prý Federerovi říkaly, aby ještě neprohrával. "Chceme tady zůstat déle," prosily tatínka, ale zdá se, že jedna už si to rozmyslela. "Říkala mi, že je připravena na lyžování ve Švýcarsku, tak to snad ještě chvilku vydrží," řekl Federer.

Rád by totiž postoupil do nedělního finále. K tomu potřebuje ve švýcarském semifinále zdolat krajana Stana Wawrinku, vítěze turnaje z roku 2014. "Je skvělé, že je taky tak daleko, ale další krok už by dělat nemusel," vtipkoval Federer.

Federer vede nad Wawrinkou vzájemnou bilanci jasně 18:3 a z posledních šesti zápasů vyhrál pět, naposledy se ale střetli už v roce 2015 na Turnaji mistrů. "Budu muset být dost agresivní, abych mu vzal co nejvíce času," řekl Federer.