Lepší začátek roku jsem ještě neměla, nehroutila se Plíšková po vyřazení

Lučičová šla věrna své tenisové nátuře do zápasu po hlavě. Zdálo se, že se s jejím tenisem nedokážete srovnat.

„Byli jsme na něj připraveni, ale pálila fakt hodně dobře. Pořád jsem byla pod tlakem, hlavně když jsem nedala první servis. Na tak velké riziko málo kazila. Mohla jsem hrát lépe, ale nebylo to jenom o mně. Celkově byla agresivnější, a proto vyhrála.“

Vám se příliš nevedl servis.

„To byla velká chyba. Nemůžu v jednom zápase prohrát sedmkrát podání. Snažila jsem se trefit první servis, jinak mě tlačila. Pár servisů jsem dala takových nijakých, to je smrt. (smích) Druhé podání už bylo úplný průser, i když jsem se ho snažila přiriskovat. Ona šla do všeho, evidentně se cítila dobře.“

Neměla jste být kurážnější? Soupeřce jste přenechávala iniciativu příliš snadno.

„Asi jo. Zvlášť na těch rychlých kurtech. Ale nejsem úplně taková střelkyně jako ona. I tak jsem byla ve třetím setu nahoře. Jenže si vzala pauzu a pak servírovala, jako se jí to nepovedlo celý zápas.“

Chorvatka si vzala pauzu na ošetření za stavu 4:3 ve váš prospěch ve třetí sadě, od té chvíle jste vyhrála jedinou výměnu. Vyvedla vás z rytmu?

„Těžko říct, jestli by se to vyvíjelo bez přestávky jinak. Jí pauza evidentně prospěla. Do té doby dala pár dvojchyb a potom neudělala chybu žádnou. Vymyslela to s tou přestávkou pro sebe dobře. Mě tím ale nerozhodila.“

Co si vzít z turnaje, který pro vás skončil ve čtvrtfinále?

„Pozitiva, protože je to moje první čtvrtfinále v Austrálii. Po US Open nebylo lehké hrát další grandslam, byla jsem favoritkou v každém zápase. To není pro psychiku snadné. Nakonec se i čtvrtfinále mohlo přehoupnout na moji stranu. Mohlo by to být mnohem horší. S titulem z Brisbane to byl dobrý začátek roku, lepší jsem ještě nikdy neměla.“