Plíšková padla, přesto v žebříčku skočí na třetí místo. Je hladová, těší Kotyzu

Konec ve čtvrtfinále přijal vyrovnaně. Možná tomu pomohl i fakt, že se jeho svěřenkyně po Australian Open posune v žebříčku z pátého na třetí místo. „Není to na vyskakování, ale nebudeme se hroutit,“ řekl kouč David Kotyza, když se po porážce vrátil od Karolíny Plíškové. Bezprostředně po zápase se ji snažil povzbudit, ale také nic necukroval. Rezervy se v duelu s Mirjanou Lučičovou-Baroniovou (4:6, 6:3, 4:6) jasně ukázaly. „Do čtvrtfinále nepostoupila jediná hráčka, která by se nějak bránila, vracela by a čekala na chyby. Všechny ty holky do toho prvoplánově jdou. Kája v tom ještě má rezervy.“

Kde hledat příčinu porážky?

„Nejvíc za ni může paní Lučičová. Kája věděla, co by ráda hrála, ale skoro celý zápas k tomu nebyla puštěna. Potřebovala by líp servírovat. Když nedala první podání, přiletěla jí zpátky pecka, na kterou těžko reagovala. Dalším úderem už soupeřka hrála forhend, což jsme nechtěli. Pak už to Kája jenom šla sebrat. Returnem se dostala Karolíně do hlavy, nabourala jí podání. Na jedné straně, kde svítilo sluníčko, se Mirjana se servisem vypořádala líp. Hodně záleželo na tom, jestli Mirjana udělá chybu.“

Přesto Plíšková vedla 4:3 ve třetí sadě.

„Zdánlivě to vypadalo dobře. Ale soupeřka do toho šla. Byla lepší a zasloužila si vyhrát.“

Rozhodila Karolínu pauza na ošetření, kterou si právě v ten moment soupeřky vybrala?

„Hned hrozně dobře zaservírovala. Čtyřikrát trefila první podání, byla z toho tři esa a winner. V té chvíli byla Kája při chuti, jako že to dá. Jenže i další game byl hladký pro Mirjanu. Pak už to bylo těžké.“

Zvlášť proto, že Plíšková přenechávala chorvatská ranařce iniciativu. Zdůrazňoval jste jí: Musíš do toho jít?

„Hele, teorie je jedna věc. Plán jsme si nakreslili dobře. Ale v praxi leccos vypadá jinak. V předchozích devíti letošních zápasech na ni nikdo takhle rychle nehrál. Mohli bychom se i v tréninku zaměřit na reakci, aby byla připravená na soupeřku, která po ní bude takhle pálit. Na grandslamu může přijít aspoň jeden ze sedmi zápasů, když nastoupí střelkyně, která bude mít svůj den. Kája tomu musí umět čelit. Dneska se to nepovedlo.“

I kvůli extra rychlému povrchu, jimiž jsou letos kurty v Melbourne natřené?

„V Brisbane, kde vyhrála, byl povrch malinko pomalejší a měla víc času na údery. Tady to víc sviští, a když není ta, která hned určuje výměnu, musela leccos lovit z obrany, což není její přirozenost. Proto se možná necítila úplně komfortně. Do čtvrtfinále nepostoupila jediná hráčka, která by se nějak bránila, vracela by a čekala na chyby. Všechny ty holky do toho prvoplánově jdou. Kája v tom ještě má rezervy.“

Mrzí hodně konec ve čtvrtfinále?

„Kdyby Mirjana hrála s někým jiným, fakt bych jí to přál. Prožívá svůj sen, který si asi zasloužila vzhledem k tomu, co si vytrpěla. Byla v nějaké zóně, asi nevnímala, že je na druhé straně Kája a co hraje. Škoda to je, každá porážka mrzí. Na druhou stranu je to Karolínin druhý nejlepší výsledek na grandslamu, její maximum v Melbourne. Časem ho zhodnotíme pozitivně a celý tým budeme mít chuť dřít dál. Není to na vyskakování, ale nebudeme se hroutit. Řekneme si, na čem chceme dělat a za tím půjdeme.“

Vidíte, že v Plíškové zápal zlepšovat se je?

„Měla by mít v hlavě, že to nikdy nekončí. Ať vyhraje, nebo prohraje, stejně musí příští týden vstát a jít makat. Pracovat na tom, co se jí nedaří. Bez ohledu na výsledky. Takhle to poběží dokola, dokud neuzavře kariéru. Jde o to, jak bude hladová, cílevědomá a půjde si za svým. Osobně si myslím, že to v ní je. Porážka poslouží, pokud si z ní vezme, co má. Vítězství motivuje pracovat dál. Třeba to takhle nějak mělo být.“