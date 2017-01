Plíškovou dorazila s růžencem na krku. Jen bůh mi mohl pomoct, řekla

Ve třetí sadě odešla za stavu 3:4 do šatny pro ošetření, vrátila se jak vyměněná. Finiš zápasu ovládla 12:1 na body, před posledním gamem vytáhla z tašky růženec a pověsila si ho na krk. „V ten moment jsem si říkala, že jen bůh mi může pomoci. A skutečně si myslím, že jsem díky růženci na krku zůstala silná,“ líčila chorvatská tenistka, jež se prý obávala, zda bude schopná zápas dokončit.

Levou nohu měla zavázanou na lýtku i stehnu. „Ke konci už mě bolela jak čert. Nevěděla jsem, jestli zvládnu dohrát,“ řekla Lučičová, jeden z nejkřiklavějších případů dětské šikany v tenise. S matkou a sourozenci musela za dramatických okolností utéct před násilnickým otcem do USA. Žila v nouzi, neměla peníze, aby mohla cestovat po turnajích. „Všechno, co jsem prožila, už tolik nebolí,“ řekla Lučičová v euforii.

První a do letoška také poslední výhru zapsala v Melbourne v roce 1998. „Vzpomínám si, bylo to proti mně,“ přišla k ní s mikrofonem na kurtu bývalá australská tenistka Rennae Stubbsová. „Nevěřím, je to šílené. Jsem v šoku. Nikdy se mi nesnilo, že tady zase budu,“ zalykala se slzami Lučičová. Tenistka, jež předvedla proti české favoritce statečný výkon se 42 winnery, byla najednou tak křehká a zranitelná. „Prožívá svůj sen, který si asi zasloužila vzhledem k tomu, co vytrpěla,“ řekla David Kotyza, kouč Plíškové.

Že pro ni bude snem i semifinále proti Sereně Williamsové, o tom všichni pochybují. A velké naděje si nedává ani Lučičová, jež ve volných dnech nastupovala ve čtyřhře, v níž postoupila do čtvrtfinále „Nevím, kdy naposledy jsem měla volno. Jestli zvládnu další zápas? Podívejte se na moje zavázané nohy. Manželovi se snad líbí, ale už jsou hodně unavené…“