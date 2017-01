Plíšková potřebuje agresivitu. Nesmí se jí stát to, co Berdychovi, říká Kukal

Co říkáte na čtvrtfinálový výkon Karolíny Plíškové?

„Jsem zklamaný, čekal jsem, že když ve třetím kole zvládla ztracený zápas s Ostapenkovou, dopadne s Lučičovou lépe. Ještě po prvním setu jsem si myslel, že Chorvatce takové riziko nemůže vydržet. Ale zvládla to a po osmnácti letech je znovu v semifinále, což je z hlediska tenisu úplně neuvěřitelná story.“

Proč to české tenistce nevyšlo?

„Neměla takovou formu jako na US Open, kde byla skvěle připravená. Po výhře na turnaji v Cincinnati měla velké sebevědomí a hrála mnohem agresivněji, než tady. V Melbourne se hrálo na krátké výměny, byla to vyloženě střelba. Karolína se dostávala příliš pod tlak, nezvládla boj o to, kdo bude diktovat tempo. Lučičová si také určitě myslela, že to takhle nemůže vydržet. Ale uhrané čtvrtfinále je i tak pozitivní.“

Plíšková se posune na třetí místo v žebříčku. Může se dostat až na úplný vrchol?

„Na uvolněný trůn se vrací Serena, ta má 35 let. Do první pětky se bude letos tlačit i 37letá Venus, ale podle mě jsou obě za zenitem. Angelique Kerberová (současná jednička) v žádném případě nemůže zopakovat minulý rok. Je limitovaná podáním, což je zaviněné tím, že je předělaná pravačka, i kdyby denně servírovala dvě hodiny, tak se to u ní moc zlepšit nedá. Karolína patří mezi top tři kandidátky na pozici světové jedničky, je tam i nešťastnice Kvitová, ta byla neuvěřitelným způsobem vyřazená. Zprávy o ní jsou ale pozitivní, snad se tam znovu zařadí. Když se podaří Coco (Vandewegheová) shodit šest, sedm kilogramů, bude také nesmírně nebezpečná. Halepová a Radwaňská tam patří, jinak ale okruh adeptek na světovou jedničku není až tak široký.“

Je receptem na úspěšný tenis agresivní taktika?

„V Austrálii konečně přestali zpomalovat kurty, na grandslamy je to nezvykle rychlý turnaj. Doufám, že takový trend bude pokračovat. Ženy předběhly chlapy v tom, že hrají velice agresivně. Patří k nim i momentálně zraněná Madison Keysová, která by se mohla hodně zlepšit.“

Vyhovuje takový styl českým hráčkám?

„Trendem je zrychlit hru, to je to, co by mohlo Karolíně vyloženě sedět. Ale nesmí od agresivity ustoupit. V tom čtvrtfinále to chápu, byla velkým favoritem. Lépe se taková taktika hraje těm, co nemají co ztratit. Ale opakuji, že jsem si nemyslel, že Lučičová ten zápas takovým stylem dohraje.“

Problémy má s Cibulkovou

Stane se Plíšková grandslamovou šampionkou?

„Plíšková má výhodu před zraněnou Kvitovou, že umí rozehrát balon a má dobrou mezihru. Ale to je právě to, na co by neměla spoléhat. Naopak by měla zvýšit agresivitu. Vrátí se Šarapovová, to je další ranařka. Co se dá ženám vytknout, že ve svém repertoáru téměř nemají voleje, skoro nechodí na síť. Třeba Plíšková voleje umí, to je veliká škoda. Chodit na síť vyžaduje mimořádnou kondici, to je nesmírně namáhavé.“

Co jí ještě chybí?

„Především zkušenosti. Odehrála vynikající US Open, nebyla daleko od toho, aby to celé vyhrála. Bylo by pro ni snažší, kdyby už jeden grandslam v kapse měla. Má problémy třeba s Cibulkovou, ta na kurtu neustále skáče jako čertík z krabičky. Možná, že by měla přidat trošku víc temperamentu, ale na druhou stranu psychická odolnost Karolíny je absolutně nadprůměrná. Rezervy jsou stále i v jinak výborném servisu.“

Na co si musí dát pozor?

„To, že má cit pro míč a výborně založené údery, by ji podobně jako Berdycha mohlo lákat k tomu, aby hrála dlouhé výměny. V Melbourne jsem od ní postrádal víc vítězných míčů, což ale chápu, čtvrtfinále se zdálo jako fantastický los. S jakoukoliv hráčkou top 10, která ve čtvrtfinále měla být, by se jí hrálo jinak. Nebylo to pro ni lehké, nebrala na sebe první riziko, nevrhala se do soupeřky, tady mohla jen všechno ztratit.“

Kde jsou naopak její přednosti?

„Je to přirozená hráčka, skvěle zvládá i debla, má výborný volej. Jen to musí natrénovat a začít s tím hned. Aby se jí nestalo to co u Berdycha, který se to učí po třicítce. Držím palce, aby v boji o trůn, který bude velice brzy úplně volný, uspěla.“