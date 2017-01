Federer zářil, až Wawrinka vzteky zlomil raketu! Pak se těšil na Nadala

Mnoho fanoušků to od něj už nečekalo. Nečekal to ani sám od sebe. Nicméně je to pravda! Roger Federer je ve finále Australian Open a bude v nedělním finále usilovat o svůj osmnáctý grandslamový titul. „Nechám tu všechno a nevadí, jestli potom nebudu moct dalších pět měsíců chodit,“ dal švýcarský tenista najevo velkou motivaci před posledním zápasem na turnaji.