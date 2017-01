Titul slaví Šafářová! S Mattekovou otočily finále proti Hlaváčkové

Šafářová se díky triumfu poprvé stane světovou dvojkou deblového žebříčku. Jedničkou zůstane její spoluhráčka Matteková-Sandsová.

Úvodní grandslam sezony Šafářová s Mattekovou-Sandsovou poprvé ovládly předloni. Tehdy se daly v Austrálii dohromady a od té doby vyhrály také French Open 2015 a loni US Open. Před rokem na Australian Open nehrály kvůli nemoci Šafářové, takže jsou v turnaji už dvanáct zápasů neporažené.

VIDEO | Podívejte se na radost Šafářové s Mattekovou-Sandsovou

They've done it! @BMATTEK and @luciesafarova overcome a one set deficit to win the women's doubles! #AusOpen pic.twitter.com/CZH2Ucty2W