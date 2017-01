Federerův triumf! V úchvatném finále velikánů udolal Nadala v pátém setu

Federer navázal na prvním grandslamu sezony v Melbourne na triumfy z let 2004, 2006, 2007 a 2010. Na turnajích velké čtyřky triumfoval poprvé od Wimbledonu v roce 2012. Španělského rivala porazil ve finále grandslamu teprve potřetí z devíti pokusů.

O pět let mladší Nadal naopak nedosáhl na první grandslamový vavřín od French Open 2014 a nezopakoval titul z Melbourne v roce 2009. Pokud by se mu to povedlo, stal by se po Royi Emersonovi a Rodu Laverovi teprve třetím hráčem a prvním v open éře, který ovládl každý turnaj velké čtyřky dvakrát.

Úvod patřil Federerovi. Ve výměnách byl důraznější, v sedmém gamu si nabíhaným vítězným volejem připravil první dva brejkboly a hned ten úvodní po Nadalově autu využil. Sadu ukončil za 34 minut esem.

Španěl poté zrychlil hru a v druhém gamu druhého setu poprvé sebral soupeřovi servis. Federer byl rozhozený a další chybou pomohl Nadalovi k vedení 4:0. Pak sice Švýcar jeden brejk umazal, ale sadu už nezachránil.

VIDEO | Podívejte se, jak Roger Federer se slzami v očích slavil svůj triumf

Ve třetím setu předvedl Federer hvězdný tenis. V úvodním gamu třemi esy zažehnal tři brejkboly a vzápětí získal Španělův servis. Švýcarská legenda v té chvíli vůbec nekazila a k úžasu beznadějně vyprodané Rod Laver Areny bodovala vítěznými údery při výměnách od základní čáry i z returnu.

Federer vyhrál sadu 6:1, ale obraz hry se pak znovu otočil. Švýcar za stavu 1:2 po sérii nevynucených chyb ztratil podání a Nadal výrazně ožil. Vzápětí udržel servis i díky famóznímu obrannému forhendu křížem a bez problémů dotáhl zápas do rozhodujícího pátého dějství, které si obě legendy proti sobě zahrály poprvé od finále Australian Open v roce 2009.

Federer vypadal unaveně a vyžádal si přestávku. Obě bývalé světové jedničky, které vinou zranění spadly v žebříčku z nejvyšších příček, poté v pátém setu předvedly nadšenému publiku vrcholné představení.

Nadal hned v úvodu získal brejk, Švýcar ale nesložil zbraně. Při každém z následných tří Španělových podání se dostal k brejkbolu a na šestý pokus po Nadalově autu srovnal na 3:3. Rozjetý Federer soupeře zatlačil, za stavu 4:3 proměnil pátý brejkbol a zápas už nepustil. Při svém podání proměnil druhý mečbol, jeho úder na čáru stvrdilo "jestřábí oko".

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open (tvrdý povrch, dotace 50 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále:

Federer (17-Švýc.) - Nadal (9-Šp.) 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Smíšená čtyřhra - finále:

Spearsová, Cabal (USA/Kol.) - Mirzaová, Dodig (2-Indie/Chorv.) 6:2, 6:4.