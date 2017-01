Pětatřicetiletý Federer může vylepšit svoji rekordní bilanci v počtu grandslamových titulů a získat již osmnáctý vavřín. V Austrálii by uspěl popáté a navázal by na vítězná tažení z let 2004, 2006, 2007 a 2010.

O pět let mladší Nadal, který ve vzájemné bilanci vede 23:11, zkusí přidat na Australian Open druhý triumf po vítězství v roce 2009. Pokud by to dokázal, stal by se po Royi Emersonovi a Rodu Laverovi teprve třetím hráčem, který každý grandslam ovládl dvakrát.