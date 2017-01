Dojatý Federer litoval, že nejsou remízy: Rád bych se o to podělil

Odehrál jubilejní 100. zápas na Australian Open. A úžasná tenisová bitva pro něj nemohla dopadnout lépe. Roger Federer po triumfální jízdě v Melbourne získal svůj 18. grandslamový titul. V grandiózním finále s největším rivalem Rafaelem Nadalem diváci sledovali úžasný zápas hodný těch největších hráčů historie. „Pro jednoho z nás to muselo dopadnout hůř,“ řekl po utkání švýcarský šampion a vyzdvihl i ohromný výkon poraženého Španěla.

V Austrálii se odehrála nejlepší možná reklama na tenis. A také úžasný příběh legendy, které grandslamový titul přál snad celý svět. Dojatý Roger Federer při přebírání trofeje nezapomněl zmínit toho, bez nějž by letošní finále nebylo tak zajímavé.

<p>Nádherná, strhující, nervydrásající bitva plná zvratů ve finále Australian Open přinesla triumf Rogera Federera, který se tak ještě nesmazatelněji zapsal do tenisové historie. V nezapomenutelném duelu dvou vracejících se velikánů udolal Španěla Rafaela Nadala v pěti setech 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 a 6:3. Pětatřicetiletý Švýcar tak rozšířil svou rekordní sbírku grandslamových titulů už na osmnáct, v Melbourne uspěl popáté. Podívejte se na sestřih zápasu.</p>

„Chci v první řadě pogratulovat Rafovi, jak zvládl svůj návrat. Před pěti měsíci bychom nevěřili, že se ještě někdy potkáme v grandslamovém finále. Jsem strašně rád, že náš comeback vyvrcholil tady v Austrálii. Tenis je bohužel sport, kde neexistuje remíza. Pro jednoho z nás to dnes muselo dopadnout hůř, škoda, že se o trofej nemůžu s Rafou rozdělit,“ ocenil Federer kvality španělského rivala. „Rafo, tenis tě potřebuje, bojuj dál,“ vyzval svého konkurenta.

Federer s Nadalem během poslední dekády svedli desítky úchvatných bitev, pětisetové drama v Austrálii bude patřit k dalším nezapomenutelným momentům tenisové historie. Na kurtu si nic nedarují, jinak se ale oba hráči nesmírně respektují a zahrnují komplimenty. Zvlášť poté, jakými zdravotními peripetiemi si v minulém roce prošli.

„Gratuluji Rogerovi k tomu, co tady předvedl. Vrátil ses po dlouhé době a byl jsi schopný hrát tenis na takové úrovni. Určitě jsi musel hodně makat, abys tady teď stál,“ prohlásil do mikrofonu Nadal a otočil se při předávání trofejí ke svému váženému kolegovi.

„Všichni říkají, že pracují tvrdě, já jsem dělal to samé. Děkuji mému týmu, který v dnešním tenise může dělat značný rozdíl. Všichni mají velkou zásluhu na tom, že jsem tady zase s pohárem,“ pokračovala o chvíli později švýcarská legenda, které narvaná Rod Laver Arena tleskala ve stoje.

„Pro nás je skvělým zážitkem hrát v Austrálii, to se opět potvrdilo. Jste skvělí každý rok, skoro 20 let se sem vracím, a jsem tady strašně spokojený. Doufám, že se uvidíme příští rok. Kdyby to nevyšlo, tak tohle je nejlepší závěr mého působení tady v Melbourne,“ poděkoval legendární tenista divákům.

Federer si zaslouží trofej víc, než já

Federer získal svůj 18. grandslamový titul a je nejúspěšnějším tenistou historie. V Melbourne se dočkal v 35 letech poté, co se na kurty vrátil po půlroční zdravotní pauze. Z velkého triumfu, možná jednoho z nejcennějších vůbec, měl ohromnou radost.

Smutek se naopak odrážel ve tváři Rafaela Nadala, který v Austrálli prohrál už třetí finále. Z Melbourne vlastní jediný titul z roku 2009. Poražený finalista přesto zaslouží obrovské uznání. Na kurt se také vrátil po zdravotních problémech a po dlouhé době ničil své soupeře ve formě, jakou u něj známe z dřívější doby.

„Má tělesná schránka konečně funguje tak, že jsem konkurenceschopný. Udělám všechno pro to, abych tady ještě jednou stál,“ slíbil divákům třicetiletý Nadal.

„Možná, že si tady trofej někdo zaslouží víc než já,“ mrkl na Federera a rozesmál publikum. „Ale já jsem rád, že to takhle dopadlo a mohl jsem tady být. Cítím se, že jsem zpátky na tenisové úrovni, kde jsem schopný hrát. Tuhle trofej mám potřetí a je krásná, ale daleko lepší je brát trofej, která je po mé pravici,“ ukázal Nadal na pohár pro celkového šampiona, se kterým se později laskal Roger Federer.