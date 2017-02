Austrálie - Česko 2:0. Baráž je v Davis Cupu blízko, Štěpánek týmu nepomůže

Čechům chybí v Melbourne obvyklá jednička Tomáš Berdych i další dva hráči Lukáš Rosol s Adamem Pavláskem a po úvodním dnu mají k překvapení hodně daleko. "Stav 0:2 je určitě zklamání. Jeli jsme sem s cílem zkusit překvapit a abychom byli ve hře, potřebovali jsme stav 1:1," řekl Radiožurnálu a webu tenisovysvet.cz český kapitán Jaroslav Navrátil.

Vykřesat naději na obrat zkusí tenisté v sobotní čtyřhře od 2:00 SEČ, do které nastoupí Šátral s Veselým. Původně měl hrát osmatřicetiletý Radek Štěpánek, ale kvůli problémům se zády ho Navrátil nenasadí. "Radek je z toho taky špatný. Při jednom tréninku mu ruplo v zádech, musel dostat injekci. Dneska nehrál, není dobrý. Nechceme riskovat," řekl kapitán.

Na australské straně pro debl figurují čerstvý vítěz Australian Open ve čtyřhře John Peers a Sam Groth. "Australané budou hrát úplně uvolněně. Vedou 2:0 a mají v záloze Kyrgiose na neděli. Naši kluci spolu budou hrát poprvé a nemají co ztratit," podotkl Navrátil.

Třiadvacetiletý Veselý porazil o rok mladšího Thompsona před třemi lety v kvalifikaci turnaje v Sydney, dnes ale na domácí daviscupovou dvojku neměl. Australan vynikal solidní obranou, naopak rodák z Příbrami byl od začátku svázaný nervozitou, špatně se pohyboval a první sadu po dvou ztracených servisech prohrál 3:6.

V druhém setu český hráč dvakrát dotáhl ztrátu 0:40 při svém podání, ale pak stejně soupeři za stavu 3:4 nabídl brejk forhendem do sítě. Ve třetí sadě si Veselý dokázal vzít zpět ztracený servis, ale jen tím na chvíli prodloužil své trápení na kurtu, neboť si vzápětí znovu prohrál podání. Česká jednička udělala 46 nevynucených chyb a singlovou daviscupovou bilanci si pohoršila na tři výhry a sedm porážek.

VIDEO: Podívejte se na dojmy vítězného Thompsona hned po utkání na kurtě





"Ten zápas byl od prvního do posledního míče jedna velká křeč. Tak nějak jsem podal můj standardní výkon, který předvádím v Davis Cupu. To je bohužel velmi málo, nebo hodně daleko od hry, kterou jsem schopen předvádět. Je předčasné říkat, že to byl klíčový zápas, ale určitě byl hodně důležitý," řekl Veselý Radiožurnálu a webu tenisovysvet.cz.

"Je to další prohra, která je velmi bolestivá. Hrát Davis Cup byl vždy můj sen, bohužel snad kromě jednoho zápasu se mi nikdy nepodařilo naplnit očekávání," litoval Veselý.

Šestadvacetiletý debutant Šátral nastoupil na dvorec v těžké roli za nepříznivého stavu. I když se snažil a občas ukázal povedené údery, na Kyrgiose, který je v žebříčku ATP o 142 míst výše, neměl. V každém ze tří setů ztratil hned úvodní podání a první vzájemný duel prohrál za hodinu a 37 minut. Jednadvacetiletý Australan proměnil až šestý mečbol.

"Víceméně jednoznačný zápas. V každém setu jsem si prohrál hned první servis, to jsem nechtěl. On vedl od začátku do konce. Jsem rád, že jsem dostal šanci, nechal jsem tam vše, co šlo," uvedl Šátral.

Češi mají blízko k osmé porážce z devíti duelů s Australany, zvítězit dokázali pouze v roce 1975 na domácí půdě. V předešlém měření sil předloni v březnu prohrál Navrátilův tým v Ostravě 2:3 a musel hrát baráž o udržení. To samé mu hrozí nyní. Vítěze zápasu z Melbourne naopak čeká čtvrtfinále, kde narazí na postupujícího z duelu Američanů se Švýcary.

1. kolo tenisového Davisova poháru v Melbourne (tvrdý povrch):

Austrálie - ČR 2:0 po prvním dnu

Thompson - Veselý 6:3, 6:3, 6:4

Kyrgios - Šátral 6:2, 6:3, 6:2.