Oslabení Češi bojují v Austrálii. Nepodceníme je, říká hvězdný Kyrgios

V nominaci domácího týmu je kromě Nicka Kyrgiose debutant Jordan Thompson, Sam Groth a deblový specialista a vítěz letošního Australian Open ve čtyřhře John Peers, český tým doplňuje vedle Jiřího Veselého a Jana Šátrala zkušený Radek Štěpánek a debutant Zdeněk Kolář.

Bitvu o postup do druhého kola zahájí od 1:00 středoevropského času Jiří Veselý proti domácí dvojce a 65. hráči světa Jordanu Thompsonovi, do druhého utkání nastoupí ve své daviscupové premiéře Jan Šátral proti Nicku Kyrgiosovi. "Rozhodně tam nejdu s tím, že jdu prohrát, jdu vyhrát. Jinak bych na kurt ani chodit nemusel," věří si daviscupový nováček Šátral.

"Abychom byli úspěšní do dalších dnů, potřebujeme po pátku minimálně stav 1:1, s tím bych byl spokojený," řekl po losu nehrající kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil.

Karty jsou totiž před úvodním dnem rozdány jasně. Ve své premiéře se v týmové soutěži představí vedle Jan Šátrala i domácí Thompson v souboji s Jiřím Veselým. „Co se týče kvality, určitě na to mám, abych s ním vyhrál. Věřím, že přinesu bod do šatny," věří si rodák z Příbrami.

Jasnou hvězdou víkendového klání však bude světová patnáctka Nick Kyrgios, který se na Australian Open překvapivě pakoval již v druhém kole po porážce s Italem Seppim.

Na tiskové konferenci se vycházející tenisová hvězda kromě zápasu proti českému týmu rozpovídala i o hledání nového kouče. "Mám několik tipů a rozjednaných jednání, ale stále hledám toho správného člověka," řekl Kyrgios, který se v minulosti vyjádřil i o Radku Štěpánkovi jako svém potencionálním kouči.

"Hledám někoho, kdo bude mít upřímný zájem se mnou spolupracovat, někoho, kdo bude ochotný udělat všechno proto, abych se stal lepším hráčem a u koho budou mé výkony na prvním místě," řekl rodák z Canberry.

Prvním úkolem pro tenisového bouřliváka je však pomoci Austrálii do druhého kola Davisova poháru. „Od zápasu s Čechy očekávám tuhý boj. I když jim chybí Berdych a další kvalitní hráči, nebude to vůbec nic jednoduchého. Prověří to i mě, jak moc jsem připravený na těžké duely. Máme tady skvělý kolektiv, atmosféra je výborná, s klukama s týmu jsem opravdu šťastný," pokračuje vítěz tří turnajů na okruhu ATP.

Jak důležitý je pro něj zápas proti Veselému a spol., potvrzují jeho další slova. "Tento týden stejně jako ty následující jsou pro mě klíčové. Tuším, že na moji další kariéru budou mít velký vliv," má jasno australská hvězda.

Kyrgios strávil čas po vyřazení z Melbourne a daviscupovým zápasem tréninkem v Miami, kde se však musel vypořádat i s problémy s kolenem, které ho v posledních týdnech provázejí.

"Nebylo to vůbec jednoduché. Mentálně, ani fyzicky. Hodně mi v tomto ohledu pomohl Lleyton Hewitt (nehrající kapitán australského týmu). Snažil se mi pomoci, jak jen to šlo. Chci se znovu cítit na kurtu dobře, užívat si tenis, to je teď pro mě to hlavní," uzavírá Kyrgios.

Los 1. kola Davisova poháru Austrálie - ČR (Melbourne, tvrdý povrch):

Pátek (01:00): Thompson (65. v žebříčku dvouhry ATP) - Veselý (54.), Kyrgios (15.) - Šátral (157.).

Sobota (02:00): Groth, Peers - Kolář, Štěpánek.

Neděle (01:00): Kyrgios - Veselý, Thompson - Šátral.