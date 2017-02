Veselý opět selhal: Křeč! Nevím, zda jsem do Davis Cupu platný hráč

"Tak nějak jsem podal můj standardní výkon, který předvádím v Davis Cupech. To je bohužel velmi málo, nebo hodně daleko od hry, kterou jsem schopen předvádět. Je to další prohra, která je velmi bolestivá," řekl Veselý Radiožurnálu a webu tenisovysvet.cz.

S Thompsonem byl stejně jako ve většině předešlých zápasů týmové soutěže svázaný nervozitou. "Ten zápas byl od prvního do posledního míče jedna velká křeč. Na úvod zápasu jsem nepředvedl vůbec nic, udělal jsem samé lehké chyby a takhle se to táhlo po celou dobu. Když se to trošku začalo lámat, tak jsem přišel se čtyřmi nevynucenými chybami, to se těžko vyhrává," litoval Veselý.

"Když jsem ho brejknul ve třetím setu zpět na 4:4, věřil jsem, že když podržím servis a dostanu se poprvé do vedení, mohl by trochu znervóznět. Jenže pak jsem znovu udělal strašně lehké chyby, takhle nejde tenis na téhle úrovni hrát," vyčítal si Veselý.

Neumí si vysvětlit, proč mu to při daviscupových zápasech nejde. "Kdybych věděl, co udělat pro to, abych dokázal předvést lepší výkon, samozřejmě bych to udělal. Strašně rád bych chtěl týmu pomoci a vždy přispět svým výkonem, bodem, bohužel zatím kromě jednoho případu se mi nikdy nepovedlo naplnit očekávání týmu, ostatních, ani svoje. Když to přeženu do extrému, nevím, jestli jsem platný hráč do Davis Cupu," řekl.

VIDEO: Podívejte se na dojmy vítězného Jordana Thompsona





Skončit ale nehodlá. "Hrát Davis Cup bylo vždy mým snem a pomoci týmu je také moje velké přání. Ale tak nějak od prvního druhého Davis Cupu jsem nehrál úplně ideálně a asi jsem si vypěstoval nějaký blok, že si tu zodpovědnost připouštím až moc velkou. Tohle se hrozně špatně dá nějak natrénovat," uvedl Veselý.

"Neříkám, že Davis Cup hrát nechci, chci ho hrát. Přál bych si, aby moje výkony byly lepší. Když hrajete za celý národ a předvedete špatný výkon, člověka to opravdu mrzí. Musím věřit, že jednou to přijde, kdy tu sérii, to prokletí, nebo jak to nazvat, prolomím. Nakopne mě to a třeba začnu hrát v Davis Cupu tak, jak by se slušelo a patřilo," dodal Veselý, který je v Austrálii při absence Tomáše Berdycha českou jedničkou.