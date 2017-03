Konec maratonským zápasům? Davis Cup je blízko zásadním změnám

Daviscupové zápasy by se v rámci reforem navrhovaných Mezinárodní tenisovou federací (ITF) měly v budoucnu hrát pouze na dva vítězné sety místo dosavadních tří. Další revoluční změnou v tradiční týmové soutěži by mohlo být zhuštění duelů ze současných tří dnů do dvou.