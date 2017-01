Návrat někdejší hrdinky? Šafářová připustila zájem o 1. kolo Fed Cupu

Do hry o pořadatelství velkých tenisových akcí, které v posledních letech hostí nejčastěji Ostrava a Praha, se chce znovu vrátit Brno. Tamní primátor Petr Vokřál o tom jednal s Miroslavem Černoškem, majitelem společnosti Česká sportovní, která má na Fed Cup a Davis Cup práva.



„V rámci mé dohody s panem primátorem bychom se chtěli s nějakou akcí do Brna vrátit. Slíbil jsem mu, že podle vývoje situace určitě v Brně budeme něco hrát,“ potvrdil Černošek. Diskuse proběhla o obou soutěžích, reálnější kontury však dohoda nejspíš v nejbližší době nedostane. Muži hrají 1. kolo v Austrálii s nejistými vyhlídkami, ženy zamíří na 1. kolo proti Španělkám do Ostravy a semifinále by v případě úspěchu jistě hrály venku. „U Davis Cupu se obávám, že spíš v 1. kole nebudeme úspěšní, boj o záchranu se následně bude losovat v červenci. V případě Fed Cupu víme, že 2. kolo budeme hrát venku a případné finále bychom hráli určitě v Praze,“ upřesnil Černošek.



Návrat do Brna, kde se Davis Cup hrál naposled v roce 2004 a Fed Cup v roce 2010, by uvítala například tenistka Lucie Šafářová, brněnská rodačka. „Určitě by to bylo fajn mít Fed Cup v Brně. Všechna města, kde hrajeme, nám vytvářejí úžasnou atmosféru, máme perfektní podmínky. V Brně by to bylo o to hezčí,“ řekla.