Soupeřky se Česka bojí. Říkaly mi, že jsme neporazitelné, směje se Šafářová

I tento pohár z roku 2015 vám před dvěma lety přišel poštou a později?

„Ne, protože tehdy jsem byla v Austrálii o den déle, tak jsem si jej pak vezla sama. Jenže tím, že jsem letos jela hned z Austrálie na další turnaj do Tchaj-wanu a spěchala jsem, tak mi jej pošlou poštou.“

Jaké to pro vás je, být znovu součástí úspěšného fedcupového týmu?

„Jsem ráda, že jsem se vrátila, vždycky to tady je skvělé. Myslím, že jsme v Ostravě ještě nikdy neprohrály, že? Doufám, že to tak bude i o víkendu. Jsem ráda, že jsem po roce zpátky v týmu.“

Začátek sezony jste měla náročný a úspěšný. Převládá v tuto chvíli euforie nebo únava?

„Bylo toho hodně, ale zdravotně se cítím dobře, to je nejdůležitější. Austrálie byla úžasná, doufám, že to tak bude pokračovat i v dalších měsících. Takže teď spíš převládá euforie, než únava.“

Cestování jste zvládla?

„Bylo to náročné, v České republice jsem druhý den, tak si pořád ještě zvykám na místní čas a zimu. Ale doma je doma.“

Tenistka Lucie Šafářová vyhrála podruhé čtyřhru na Australian Open. Stejně jako předloni kralovala v Melbourne s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Turnajové dvojky v dnešním finále porazily česko-čínský pár Andrea Hlaváčková, Pcheng Šuaj 6:7, 6:3 a 6:3 za dvě a čtvrt hodiny. Po konci zápasu došlo i na synchronizovaný taneček.

Budou vám tři dny na aklimatizaci a přípravu stačit?

„Jo, navíc já mám teď tolik nahráno, bude to stačit. Asi tady bude jiná rychlost povrchu, ale hrála jsem tady několikrát, halu dobře znám a myslím, že si zvyknu rychle.“

V čem je z vašeho pohledu největší síla Španělek?

V Garbiňe (Muguruzaové). Je to hráčka světové desítky a je velmi dobrá, nebezpečná. Další jsou níže na žebříčku, ale máme výhodu domácího prostředí a volby povrchu. Náš tým je obrovsky silný, tak to doufám zvládneme. Já jsem připravená přidat tolik, co bude potřeba, své maximum. Uvidíme, jak to kapitán nakonec poskládá. Bude to těžké utkání, ale doufám, že vyhrajeme.“

Fed Cup jste získaly pětkrát za posledních šest let, jak vás vlastně vnímají soupeřky?

„Jako neporazitelné! (zasměje se) Když slyší, že hrají proti nám, tak říkají - ježišmarjá, zase hrajeme proti Česku, vy jste neporazitelný. Je krásné, co se nám za poslední léta podařilo a daří. Věřím a doufám, že to bude pokračovat i v letošním roce.“