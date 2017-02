Španělky před Českem: Muguruzaová se zvedá, za ní chybí další

Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Lucie Šafářová. To je česká sestava, která by se o víkendu měla přehnat přes Garbiňe Muguruzaovou, Lauru Arruabarrenaovou, Saru Sorribesovou-Tormovou a Marií José Martínezovou-Sánchezovou.



Obhájkyně titulu vstoupí do utkání v roli favoritek, jen žebříčkový součet dvou nejlépe postavených tenistek mluví jasně. Česko 20 - Španělsko 77. To jsou však jen čísla, která nemusí nic znamenat. Bojovné Španělky totiž vsadí na třiadvacetiletou rodačku z Venezuely Garbiňe Muguruzaovou, která se ve Fed cupu pyšní fantastickou bilancí - šest vítězství, nula porážek.

"Jsme lehkými favority hlavně tím umístěním dalších holek, ale v týmových soutěžích je všechno možné. To jsme mohli minulý týden vidět v Davis Cupu na všech místech světa, jak se to může zamotat. Oni mají velmi silnou jednu hráčku (Garbiňe Muguruzaovou), ale my bychom měli mít navrch v těch dalších. Pokud naše holky předvedou, co umí, měli bychom to zvládnout," říká nejúspěšnější trenér fedcupové historie Petr Pála.

1080p 720p 480p 360p 240p <p>České tenistky čeká o víkendu v Ostravě fedcupové klání se Španělskem. Podívejte se, jak vypadal jejich pondělní trénink.</p> REKLAMA Vzhůru na Španělsko! Strýcová a spol. trénují před Fed Cupem • VIDEO Květoslav Šimek (Sport)

Jak na tom tedy na začátku roku Španělky s formou jsou?

Charizmatická španělská jednička a jasná hvězda týmu Garbiňe Muguruzaová v druhé polovině loňského roku formu spíše hledala. Od senzačního tažení na French Open, které završila finálovým vítězstvím nad Serenou Williamsovou, nevyhrála až na jediný případ tři zápasy v řadě, nedařilo se jí ani na závěrečném Turnaji mistryň, kde porazila jen jistou postupující Světlanu Kuzněcovovou.

V úvodu letošní sezonu už však opět začíná připomínat tenistku, v které mnozí odborníci vidí budoucí světovou jedničku. Na svém úvodním turnaji letošního roku v Brisbane došla do semifinále, na Australian Open si zahrála čtvrtfinále, kde s ní však zametla Coco Vandewegeová, která Španělku zničila 6:4, 6:0. Její letošní bilance tak činí sedm výher a dvě porážky.

Na Plíškovou to neumí

A jak je na tom ve vzájemných zápasech s českými hráčkami? S Karolínou Plíškovou se potkala pětkrát (naposledy na loňském Turnaji mistryň) a radost ze vzájemných setkání mít nemůže. Španělka vyhrála jen jednou a to při prvním střetnutí na French Open v roce 2013, od té doby již počítala jen čtyři porážky.

PROGRAM sobota 13:30 Barbora Strýcová - Garbiňe Muguruzaová

poté Karolína Plíšková - Lara Arruabarrenaová neděle 13:00 Karolína Plíšková - Garbiňe Muguruzaová

poté Barbora Strýcová - Lara Arruabarrenaová



poté Lucie Šafářová, Kateřina Siniaková - María Martínezová, Torma Sorribesová

Přeci jen lépe je na tom s Barborou Strýcovou, nad kterou vede 2:1. Právě poslední vzájemný duel však patřil Češce, která Muguruzaovou porazila na loňském Australian Open. Právě zápas plzeňské rodačky a Španělské jedničky otevře celý fedcupový duel.

S Lucií Šafářovou drží Muguruzaová smírné skóre 1:1, s Kateřinou Siniakovou se utkala jen jednou před třemi lety, kdy mladičkou, tehdy sedmnáctiletou Češku, porazila ve třech setech.

„Kolikrát vyhrály Fed Cup? Pětkrát? Takže to pro nás bude hodně těžký zápas. Možná jeden nejtěžších, jaký mohl být. Bude to těžké, protože každá z hráček v českém týmu hraje dobře, každá může být jednička. A k tomu mají i velmi silnou čtyřhru,“ ocenila Pálův výběr Muguruzaová.

1080p 720p 480p 360p 240p <p>České tenistky čeká o víkendu v Ostravě fedcupové klání se Španělskem. Podívejte se, jak vypadal jejich pondělní trénink.</p> REKLAMA Vzhůru na Španělsko! Strýcová a spol. trénují před Fed Cupem • VIDEO Květoslav Šimek (Sport)

Roli španělské dvojky bude plnit čtyřiadvacetiletá Laura Arruabarrenaová. Sedmdesátá hráčka planety nemá vstup do sezony dvakrát valný. V Hobartu skončila ve druhém kole na Američance Rogersové, na Australian Open balila už v prvním kole po zápase s Kazaškou Putintsevovou. Jedinou letošní výhru si tedy připsala nad Lucemburčankou Mandy Minellaovou, 104. hráčkou světa, kterou v Hobartu udolala ve třech setech.

S českou jedničkou Karolínou Plíškovou si zahrála jen jednou, v roce 2015 prohrála v Indian Wells 3:6, 5:7, přesně opačnou bilanci má se Strýcovou, kterou zdolala v jediném vzájemném střetnutí v Paříži v roce 2014, Lucii Šafářovou doposud na okruhu nepotkala.

Do dvouher by teoreticky mohla zasáhnout i Sara Sorribesová-Tormová. Španělské tenisce však patří v žebříčku až 110. pozice a nový rok nezačala zrovna stylově. Předvedla se již na čtyř turnajích, třikrát skončila v prvním kole, jednou došla na turnaji nižší kategorie ITF do druhého.

Zkušenost s českými tenistkami nominovanými k fedcupovému zápasu udělala jen jedinou. S Karolínou Plíškovou se potkala již letos v prvním kole Australian Open a z utkání si odnesla dva vítězné gamy.

Čtvrtou do španělské party je už čtyřiatřicetiletá María José Martínezová Sánchezová. Levoruká tenistka se specializuje prakticky výhradně na čtyřhry, v žebříčku jí patří 32. příčka, v roce 2010 to dotáhla až na čtvrté místo mezi deblistkami.

České tenistky naopak mohou být s úvodem sezony maximálně spokojené. Karolína Plíšková ovládla turnaj v Brisbane, na Australian Open došla do čtvrtfinále a její jedinou letošní přemožitelkou je tak Mirjana Lučičová-Baroniová.

Barbora Strýcová pokračuje v parádních výkonech z druhé poloviny loňské sezony i letos. Čtvrtfinále v Aucklandu, semifinále v Sydney a osmifinále na Australian Open, kde vypadla s pozdější šampionkou Serenou Williamsovou, vypovídají za vše.

Pohádkový vstup do sezony má za sebou Kateřina Siniaková. Po triumfu v Šen-Čenu sice skončila na Australian Open hned v prvním kole, ale i přesto zažívá životní vstup do nového ročníku. Poprvé ve své kariéře se také dostala mezi 40 nejlepších tenistek planety.

"Nečekám, že by Katka měla nastoupit v sobotu. Jsem rád, že tady bude, zaslouží si tady být a něco okoukat. Věřím, že v budoucnu bude platnou hráčkou našeho týmu," říkal ještě před pátečním losem Petr Pála.

Do formy se pomalu dostává i Lucie Šafářová. V Hobartu se probila do druhého kola, na Australian Open skončila také na druhé soupeřce, kterou byla pozdější šampionka Serena Williamsová. Své třicáté narozeniny oslavila brněnská rodačka na turnaji v Tchaj-Pej, kde došla až do semifinále.

"Jde to nahoru. Zase předvádím dobrý tenis. Jen to chce čas a trpělivost, abych se vyškrábala zpátky," říkala čtyřnásobná fedcupová vítězka.

Před domácími fanoušky se tenistky představí poprvé od předloňského finále s Ruskem. V Ostravě ještě neprohrály, na tvrdém povrchu zde zvítězily už čtyřikrát. "Hraje se nám tady vždycky skvěle. Je vyprodáno, to ještě zvyšuje takové to těšení se na zápas," řekl Pála.