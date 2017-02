Minus šest? Takovou zimu jsem nezažila, otřepala se Muguruzaová

„Já nenávidím zimu, je to pro mě problém,“ popisovala Muguruzaová s úsměvem. „Myslím, že jsem nikdy v takové zimě ani nebyla. Dneska bylo minus šest, to je mé maximum! Ano, je to další věc, proti které musím bojovat.“

Muguruzaová je největší zbraní španělského týmu. V minulé sezoně vyhrála French Open, v roce 2015 byla ve finále Wimbledonu. Na světovém žebříčku je na sedmém místě. České tenistky s ní sice mají dobrou bilanci a třeba Karolína Plíšková ji z pěti zápasů čtyřikrát za sebou porazila. I tak upozorňují na její kvality.

Stejně ovšem mluví i Garbiňe Muguruzaová. „Myslím, že to je výborný tým,“ říká o českých tenistkách. „Kolikrát vyhrály Fed Cup? Pětkrát? Takže to pro nás bude hodně těžký zápas. Možná jeden nejtěžších, jaký mohl být. Bude to těžké, protože každá z hráček v českém týmu hraje dobře, každá může být jednička. A k tomu mají i velmi silnou čtyřhru.“

Ovšem pozor. Muguruzaová se i na tvrdém povrchu cítí velmi dobře. A ve Fed Cupu je zatím ve dvouhrách neporažená. Nastoupila v něm do šesti zápasů a šest jich vyhrála. V sobotu (13.30) a v neděli (13) rozhodně bude největší překážkou českých tenistek.