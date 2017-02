Smetla jsem ji, ale je to už rok, říká Strýcová o hvězdné Muguruzaové

Je pro vás výhodou, že začínáte a jdete na kurt první?

„Je mi jedno, jestli začínám nebo ne. Dobré je, že nemusím čekat, plán je daný a vím, kdy se mám jít rozcvičit a tak. V tom je to asi jediná výhoda.“



Jaká je Muguruzaová soupeřka?

„Těžká. Bude to těžký zápas, já musím hrát dobrý tenis a soustředit se na sebe. Je to soupeřka, která vyhrála grandslam, zahrát umí, je hodně, hodně nebezpečná. Musím se na ni připravit a být hodně ostražitá.“



Naposledy jste ji ale smetla na Australian Open v roce 2016 (6:3, 6:2). Co na ni platí?

„Tak... Smetla jsem ji, to je pravda, ale je to rok. To je dlouhá doba. Já musím hrát svoji hru, hodně ji rozběhat, aby se unavila a zápas trval dlouho. Snažit se, abych se do zápasu rychle dostala a každý míč, každou výměnu, pracovat.“

„Holka, se kterou se jenom pozdravíme a to je celé. To je asi všechno, co k ní můžu říct. Je taková neutrální.“„Jo, to ano. Zeptá se, jak se mám. Ale že bychom se nějak vykecávaly, to ne.“„To ne, ona je typ, které je to jedno. A hlavně je už zkušená, profík. Umí se proti tomu obrnit. To ji asi nebude nějak vadit.“„To je normální, protože jsme to vyhrály pětkrát za šest let. Ten tlak tam je a bude, s tím musíme umět pracovat. A myslím, že už jsme natolik zkušené, že to umíme, nebo spíš musíme, se s tím vyrovnat. Nechci říkat, že soupeř je nějak lehký. Všichni nám tady říkají, vy to vyhrajete, tohle, támhle, budete zase v semi... Já to takhle vůbec nevidím. Já hraju proti Muguruzaové a ta je vysoko na světě a může se stát cokoliv. Ve Fed Cupu obzvlášť. Každý může porazit kohokoliv, musíme být ostražití a přistoupit k tomu tak, že to bude hodně, hodně těžký. A ono bude.“

