Strýcovou na úvod zradil servis. Moje podání bylo trapné, nadávala si

Čím si vysvětlujete ten špatný vstup do utkání? Španělka v prvním setu jasně dominovala…

„Nepomohl mi ten první gem, ve kterém jsme se dlouho přetahovaly, a já ho nakonec ztratila. Kdybych ho získala, možná by ze mě ta nervozita spadla a tahaly bychom se v tom setu trochu víc. Takhle to z mé strany byla v tom prvním setu tragédie. Ona navíc v tom prvním setu hrála velmi dobře, pořád mě tlačila.“

Evidentně vás zradilo podání…

„Podání bylo celý zápas trapné. Proti takové hráčce, jakou je Garbiňe, je nutné, aby to procento prvního servisu bylo vyšší. Ona pořád vyvíjí tlak. A když se mi ten první servis nedařil, byla jsem pořád pod tlakem a vyhrát svůj servis mě stálo hrozně moc sil. Servis byla prostě ta nejdůležitější věc, která se mi v tom zápase nedařila.“

Kde byl problém, proč se ten servis tolik nedařil?

„Nemohla jsem dostat do kurtu první servis. Nějaké momenty, že jsem dala dva dobré za sebou, jsem tam měla. Ale že bych třeba dala tři dobré servisy v gemu, to se mi nestalo. Nepomohla jsem si, každý balon jsem si musela vybojovat.“

Po prvním setu, který skončil kanárem, jste na chvíli odešla z kurtu. Co vám v zákulisí Petr Pála řekl?

„Něco mi řekl, ale byly to věci, které jsem svým způsobem sama věděla. Spíš bylo fajn být chvilku sama, uklidit se na chvilku z toho kurtu a v klidu si uspořádat myšlenky, co a jak dál.“

Druhý set jste vyhrála, ten třetí skončil jednoznačně 1:6. I když herně byl rozhodně vyrovnanější, než ten první...

„Ano. Třetí set byl o šancích a já jich měla spoustu. Nevyužila jsem je, to byla prostě chyba.“