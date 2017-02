ONLINE: Plíšková - Muguruzaová, Češka může přiblížit postup

Tohle může být klíčový zápas celého víkendu. První nedělní dvouhru v zápase úvodního kola Fed Cupu Česko - Španělsko obstarají za stavu 1:1 týmové jedničky Karolína Plíšková a Garbiňe Muguruzaová - vítězství české hráčky by výrazně přiblížilo postup do semifinále a možnost obhajoby titulu. Ve druhém duelu se pak Barbora Strýcová utká s Larou Arruabarrenaovou, případně by následovala čtyřhra. Oba zápasy sledujte v podrobných ONLINE reportážích na iSport.cz!