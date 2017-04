DOTAZNÍK pro "nový" fedcupový tým: Kolik zlomí raket? Koho obdivují? • FOTO: sport Se zcela novým týmem s minimem fedcupových zkušeností nastoupí k víkendovému semifinálovému duelu proti Spojeným státům český celek. Kapitán Petr Pála se bude spoléhat na čtveřici Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková, Denisa Allertová a Markéta Vondroušová. Podívejte se na "nový" český fedcupový tým zblízka.

Má největší tenisová zbraň? Kateřina Siniaková (20 let, 38. na WTA)

„Bekhend. Na ten úder si věřím a sbírám s ním body.“



Kristýna Plíšková (25 let, 56. na WTA)

„Podání.“



Denisa Allertová (24 let, 109. na WTA)

„Forhend a spíš útočná hra.“



Markéta Vondroušová (17 let, 117. na WTA)

„Určitě kraťasy. Hraju je hodně, v důležitých chvílích a většinou se mi povedou.“

Proč mám ráda tenisový život? Kateřina Siniaková

„Cestování a poznávání různých míst na světě.“



Kristýna Plíšková

„Tenis samotný a zápasy, pocit z vítězství. Jsem hodně hravá, nedokázala bych jenom trénovat.“



Denisa Allertová

„Výhry, na které tolik trénujeme a honíme se za nimi po celém světě.“



Markéta Vondroušová

"Cestování. Létat mě nebaví, ale ráda objevuju nová místa. Hrozně se mi líbil Wimbledon, i New York je krásný.“

Můj tenisový talisman či rituál? Kateřina Siniaková

„Vozím s sebou vždycky plyšáka. Dřív jsem měla zebru, která dostala hodně zabrat, takže teď mám pejska od taťky. Ale nenosím si ho na kurt, zůstává vždycky v pokoji.



Kristýna Plíšková

„Vozím s sebou svůj polštář, to je můj talisman. Pověrčivá už nejsem, i když si někdy říkám, abych některé věci opakovala stejně, jinak se mi to vymstí.“



Denisa Allertová

„Mám přívěsek čtyřlístku na krku od přítele a dva náramky od rodiny, se kterými hraju. Všichni se tomu diví. Hrozně s nimi při tenise chrastím, ale už jsem si zvykla.“



Markéta Vondroušová

„V tašce na tenis mám od mamky a ségry plyšového hrocha a skleněné prase, na kterém je napsáno Maky. Tak mi říkají od mala – Maky s ypsilon.“

Kolik jsem letos rozštípala raket? Kateřina Siniaková

„Vyloženě jsem zlomila jenom jednu. Bylo to v deblu, dobíhala jsem balón a ona rupla, jak jsem se o ni zapřela. Už byla asi načatá z dřívějška, když jsem se trochu vztekala.“



Kristýna Plíšková

„Hodně, je to už dvojciferný číslo. Asi deset. Teď jsem se nějak utrhla ze řetězu, ale ty rakety fakt nic nevydrží. Jsou zápasy, kdy ji vážně chci zlomit, jenže kolikrát taky jen ťuknu a ona hned praskne.“



Denisa Allertová

„Ani jednu. Já rakety neničím. Když na to přijde, tak to už musí být něco. Ostatní jsou pak nadšení, že ze sebe konečně na kurtu vydám emoce.“



Markéta Vondroušová

„Žádnou, jen jedna mi praskla při returnu. Ale ne mojí chybou. V životě jsem raketu nezlomila, vážně. Jsem takový vzorňouš.“

Vysněný parťák pro smíšenou čtyřhru? České tenistky se chystají na semifinále Fed Cupu v nádherném prostředí Kateřina Siniaková

„Federer. A pak samozřejmě čekám na mladšího bráchu, až se probojuje na grandslamy.“



Kristýna Plíšková

„Někoho šikovnýho a zároveň pěknýho. Třeba Safin by byl dobrý. Toho by určitě řekla i ségra, líbil se nám oběma.“

Denisa Allertová

„Určitě přítel. (tenista Jan Šátral) Máme sen, že bychom si chtěli spolu na grandslamu mix zahrát. Loni na US Open k tomu nebylo zase tak daleko, zapsali jsme se a byli asi sedmí pod čarou.“



Markéta Vondroušová

„Federer, to je můj největší vzor.“

Jaké zaměstnání/sport bych si kromě tenisu vybrala? Kateřina Siniaková

„Asi bych zůstala u sportu, takže třeba fyzioterapie. Nebo mě ve škole bavila hrozně biologie.“



Kristýna Plíšková

„Asi v ZOO by mě bavilo pracovat.“

Denisa Allertová

„Mám hodně ráda zvířata, líbilo by se mi jim pomáhat. Takže být veterinářkou by bylo prima. Hrozně by mě třeba bavilo zkoumat delfíny a kosatky.“

Markéta Vondroušová

„Ráda bych léčila lidi, strašně se mi líbí doktorské zaměstnání. Odmala se mi líbily operace a všechno kolem. A samozřejmě se dívám na Ordinaci v růžové zahradě.“

Čím se odměním po povedeném turnaji? Kateřina Siniaková

„Společná večeře s rodinou nebo kamarády je vždycky skvělá.“



Kristýna Plíšková

„Odměňuju se pravidelně. Většinou to jsou hadry, kabelky a teď i věci do bytu, který si zařizuju.“

Denisa Allertová

„Na nákupy moc nejsem, i když zrovna včera jsme byly shopovat a my holky jsme musely zajít do Victoria´s Secret. Ale radši se odměním dobrou večeří nebo kávou.“

Markéta Vondroušová

„Jsem vysazená na tenisky. Mám jich doma desítky od všech možných značek, jsem skoro už taková sběratelka. Sleduju, jaké jsou nové modely a kupuju si je. Nejraději mám značku Vans.“

Můj největší/nejbláznivější fanoušek? Kateřina Siniaková

„Celá rodina. Třeba děda s babičkou, kteří bydlí v Moskvě, mi denně píšou a jsou stále na příjmu. vstávají na zápasy, i když je velký časový posun.“



Kristýna Plíšková

„Jeden Ind, ten nás se ségrou sleduje snad už od patnácti. Psal nám na Facebook, Káje psal i maily. Je dost neodbytný, nosí i trička s našima fotkama.“

Denisa Allertová

„Rodina – mamka, babička, přítel. To jsou největší fanoušci.“

Markéta Vondroušová

„Celá rodina, ale máma je největší. Ta můj tenis žere fakt hodně. A je vždycky hrozně nervózní.“

Nejlepší rada, kterou jsem dostala? Sedmnáctiletá česká tenistka Markéta Vondroušová dotáhla senzační tažení halovým turnajem v Bielu z kvalifikace až k premiérovému triumfu na okruhu WTA. Ve finále porazila za necelou hodinu a tři čtvrtě o čtyři roky starší Estonku Anett Kontaveitovou 6:4, 7:6. Markéta Vondroušová si ve finále turnaje v Bielu poradila s Anett Kontaveitovou Kateřina Siniaková

„Užívej si přítomnosti a buď šťastná. Neškodilo by, kdybych si na ni občas vzpomněla na kurtu.“



Kristýna Plíšková

„Rad bylo hodně. Neřeknu nejlepší, ale nejčastější: Co to řešíš, prostě to tam napal! Ta mě rozčiluje. A nejlepší rada? Asi, ať začnu s Fassim. (koučem Martinem Fassatim)“

Denisa Allertová

„Na nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Když se člověk proslaví a zbohatne, spousta lidí blázní a není sama sebou. To mi přijde smutný.“

Markéta Vondroušová

„Od mého trenéra pana Hřebce: Hlavně zůstaň pokorná. Toho se chci držet.“