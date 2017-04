Tvářila se jak mistr, třeba mě podcení, přemítá Vondroušová o soupeřce

PŘÍMO Z FLORIDY | Útlá sedmnáctiletá Češka proti sebevědomé Američance s širokými rameny. Tak bude vypadat úvodní singl fedcupového semifinále na Floridě, do něhož se v sobotu od 18.00 SEČ vloží debutantka Markéta Vondroušová a semifinalistka Australian Open Coco Vandewegheová. Tak jako před týdnem ze Švýcarského Bielu, kde získala premiérový titul kariéry na okruhu WTA, i nyní český talent vzkazuje: „Nemám co ztratit. Tahle role se mi líbí.“

Kdy jste se dozvěděla o povolávacím rozkazu do singlu?

„Ve čtvrtek před banketem mi to řekl kapitán. Jsem ráda, že mám tu možnost. Doufám, že předvedu dobrý tenis.“

Řekla jste si: jejda nebo jo, mám radost?

„Mám teď nahráno dost zápasů, jsem ráda, že jdu hrát. Je to pro mě super příležitost.“

Padne na vás tréma?

„Určitě budu ze začátku nervózní, ale ze mě to vždycky v zápase spadne. Stačí mi rozehrávka a pár gamů. Takže doufám, že to bude dobrý.“

Půjde o největší nápor na psychiku, co jste kdy zažila?

„Finále v Bielu bylo taky těžké, ale tam jsem byla za sebe. Tohle je Fed Cup, asi to je můj zatím nejtěžší tenisový úkol.“

Sedmnáctiletá Markéta Vondroušová zahájí duelem s Coco Vandewegheovou semifinále tenisového Fed Cupu v USA. K druhé sobotní dvouhře nastoupí v Tampě Kateřina Siniaková a Shelby Rogersová. Rozhodl o tom dnešní los. Vítězky se ve finále utkají s Běloruskami či Švýcarkami. Vondroušová jde poprvé do Fed Cupu. Je to vítězný typ, říká kapitán Pála

Co řekla na nominaci do singlu máma?

„Skoro to s ní seklo. (smích) Všichni doma jsou nadšení. Snad si to užijou. A nejen oni. Vím, že se na mě bude koukat v televizi asi hodně lidí. Ale asi od nás neočekávají nic velkého. Jsme mladý tým, všechny jsme skoro poprvé v nominaci. Můžeme jen překvapit.“

Jak se srovnáte s tím, že bude 4000 diváků fandit proti vám?

„Něco takového jsem ještě nezažila, ale nebojím se. Ony jsou doma, budou mít podporu. Ale nás je tady taky pár, taky budeme fandit. Jsem s tím smířená, mně to nějak rozhazovat nebude.“

Dokáže vás rozhodit soupeřka – semifinalistka Australian Open a 24. hráčka světa Coco Vandewegheová?

„Na antuce mám proti ní větší šanci než na rychlém povrchu, protože dává velké rány. Když budu hrát dobře, mám šanci. Hlavně nemá co ztratit, tahle role se mi líbí.“

Vandewegheová vystupuje hodně sebevědomě, ani při zápase si nenechá nic líbit. Vnímáte to?

„Nenechám se tím rozhodit. Při losu jsem si všimla, když Američanky nastupovaly, že měla ruce v kapsách, tvářila se jak mistr. Taková je prý fakt i na kurtu. Některé holky tohle dělají, já se pořád snažím hrát svou hru. Když bude zápas vyrovnaný, tak třeba začne být nervózní. Možná mě může podcenit a zahraje blbě. Uvidíme.“

S čím na ni vyrukujete vy?

„Ona se nebude na antuce určitě tak dobře hýbat, musím ji rozběhat. Když bude hrát rány z místa, nebudu moc stíhat.“

Takže můžete zapojit i oblíbené kraťasy? Ty zvlášť na antuce píšou, soupeřka navíc není velká běžkyně.

„Zkusím je. V tréninku jsem jich pár zahrála, docela vychází. Určitě to je možnost.“