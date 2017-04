Budu se rvát o každý míč, na kurtu vydržím dlouho, slibuje jednička Siniaková

PŘÍMO Z FLORIDY | V únoru byla benjamínkem v extra silném výběru úvodního fedcupového kola proti Španělsku, v němž ji obklopovaly stálice Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová. Po čtvrt roce povede do boje v semifinále na Floridě český tým jako jeho jednička. „V Ostravě jsem si vyzkoušela atmosféru, dostala jsem se do toho. Mazák ještě nejsem, ale mám fajn pocit z toho, že na mě tým spoléhá a můžu ukázat, co ve mně je,“ těší dvacetiletou Kateřinu Siniakovou, jež se dnes střetne s americkou dvojkou Shelby Rogersovou.

Jak se cítíte v kůži fedcupové jedničky?

„To asi poznám až v sobotu. Ale hrozně moc se těším. Jsem nadšená.“

Jak vnímáte tu zodpovědnost a zároveň poctu?

„Na jedničku bývá tlak, ale já si ho moc nepřipouštím. Prostě chci předvést co nejlepší tenis. Kdybych prohrála, strašně by mě to mrzelo. Každopádně hodlám bojovat až do konce.“

Jak máte přečtenou soupeřku Rogersovou, loňskou čtvrtfinalistku antukového Roland Garros?

„Pár tréninků jsem s ní podstoupila. Počítám s těžkým zápasem, ale porazit ji můžu. Postupně se tu zlepšuju, jsem určitě připravená.“

Jste známá dobrou fyzičkou. O víkendu se může na antuce ve floridském vlhkém pařáku hodit, že?

„Určitě ano. Na tomhle povrchu se dají čekat delší výměny, delší zápasy. Kondici mám slušnou, díky ní vydržím na kurtu, jak dlouho chci. Budu z ní těžit. I když na trénincích slunce pralo opravdu hodně, pořád ho mám radši než zimu. Jsem spokojená.“

Kapitán Pála říká, že je třeba nebláznit a zatáhnout Američanky do výměn. Souhlasíte s ním?

„Nejsem vyloženě typ hráčky, která diktuje. Zvlášť na antuce si musím výměny připravit. Budu se rvát o každý míč.“

Je výhoda, že nejste favoritky?

„Je pravda, že Američanky můžou být trošku pod stresem. Ale těžko soudit.“

Jak vidíte šance Markéty Vondroušové proti americké jedničce Vandewegheové?

„Antuka by jí měla sedět víc než Coco. Může vyhrát. Je levačka, skvěle běhá, má výbornou defenzivu. Je na vlně, soupeřky ji neznají. Taky jsem na začátku byla pro ostatní na okruhu nečitelná.“

Co říkáte na skutečnost, že věkový průměr českých singlistek je devatenáct let?

„V současnosti se teenagerky obtížněji prosazují než dřív. Ale když na to hráčka má, tak proč by to nemohla zvládnout?“