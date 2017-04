Siniaková zachovala naději a povídala s Navrátilovou: Jsem bojovnice

PŘÍMO Z USA | Ve stavu klinické smrti by se ocitly šance českých tenistek ve Fed Cupu, pokud by jejich vůdkyně podlehla. Hrozbu manka 0:2 ve fedcupovém semifinále s USA ale rozehnala dvacetiletá Kateřina Siniaková náramným výkonem a triumfem nad Shelby Rogersovou 6:3, 6:3. A za odměnu si mohla popovídat s Martinou Navrátilovou.

V únoru proti Španělsku jste byla nováčkem týmu, nyní na vás padla role jedničky. A vy jste ji zvládla s přehledem. Co to s vámi dělá?

„Úžasný pocit, jsem nadšená. Před zápasem to byly nervy, ale pomohlo mi rychlé vedení 3:0. Jsem hrozně ráda. Výhra mi může dodat sebevědomí do dalšího zápasu i do dalších turnajů na antuce. Hrozně si jí cením.“

Předsevzala jste si, že chcete lidem doma ukázat, co ve vás je. To se povedlo.

„Myslím, že jo. S výkonem jsem spokojená. Ukázala jsem, že jsem bojovnice.“

Ze stavu 0:2 ještě tenistky v dějinách samostatného Česka neotočily. Připouštěla jste si, že nesmíte duel se Shelby Rogersovou prohrát?

„Myslela jsem na to, ale poprala jsem se s tím dobře. V téhle pozici už jsem byla. Když jsem hrála v juniorech Winter Cupy a Summer Cupy, tak jsem také často nastupovala za stavu 0:1 a také jsem byla týmová jednička. Já mám týmové soutěže hrozně ráda. A tady bojuju o to, abychom překvapily. Myslím, že na to máme.“

Vysloužila jste si pochvalu od Martiny Navrátilové za pestrou hru.

„Jsem celodvorcová hráčka a to je moje výhoda. Obzvláště na antuce toho dokážu hodně uběhat, umím hrát dlouhé výměny a nic neuspěchám. Američanky jsou aktivnější a mají rády krátké výměny. Snažila jsem se Rogersovou udržet co nejdéle v teple na kurtu a trápit ji i kraťasy.“

High fives all round after 🇨🇿 Katerina Siniakova's win to level the semifinal! 🙏 pic.twitter.com/2lEvBMJ8yk — Fed Cup (@FedCup) April 22, 2017

Po vítězství vás Martina Navrátilová zpovídala přímo na kurtu. Byla jste překvapená?

„Bylo to super. Když jsem byla v šatně a koukala se na Maky (Vondroušovou), poslouchala jsem komentář a říkala si, že je to povědomý hlas. Bylo moc příjemné mluvit s takovou legendou.“

Vypadala jste i trochu zaskočeně.

„Po zápase šlo všechno rychle. Byla jsem tak nadšená, že jsem si ani neuvědomila, co všechno musím dělat. Na lepších turnajích jsou po zápasech taky rozhovory, ale není to taková atmosféra. Možná proto mě to tak zaskočilo.“

Bylo trochu zvláštní slyšet dvě české rodačky dělat rozhovor v angličtině.

„Na stadionu byla pořád bouřlivá atmosféra a já moc neslyšela, na co se mě ptá. Snažila jsem se hrozně rozumět, ale trochu jsem tápala. Bylo to vážně trochu divné, když člověk věděl, že spolu můžeme mluvit česky.“

Chvíle slávy rychle odezní a musíte se nachystat na střet jedniček s Coco Vandewegheovou. Máte ji přečtenou?

„Má dobrý servis, hodně se tlačí do hry. Moje taktika bude co nejdéle ji udržet na kurtu, rozběhat ji a využit svoji hru. Sice hraje rychleji, ale víc toho taky může pozkazit než Rogersová.“