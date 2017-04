S USA to ještě budou šachy. A Vondroušové dál věřím, plánoval Pála

1:1 po sobotě. Spokojenost?

„Velká, zvlášť když to bylo 0:1. Vždyť proti Americe je to těžké utkání. Věřil jsem před zápasem, že Markéta na to bude mít. A ve druhém setu jsem zase doufal, že se zápas otočí. Bohužel mě Coco nemile překvapila tím, jak začala, protože jsem si myslel, že bude míčky víc pálit po stadionu a víc Markétu dostane do zápasu. Ale rychle vedla, Markéta si stěžovala, že nemá čas na svoji hru. Když se dostala do delších výměn, bylo pěkně vidět, že to je přesně ono. Zápas se začal trochu otáčet. Škoda, že se ani jednou nedostala do vedení. To by se Coco rozčílila. Nemůžu Markétě ale nic vyčíst.“

Ukázala potenciál?

„Jasně. Jen neměla čas ukázat svoji hru, protože Coco ji hnala. Škoda, že bylo delších výměn poskrovnu. Mohla si možná ustoupit od základní čáry a zahrát zpátky kopec, nebo holt jíž blíž a hrát, než míček vystoupá moc vysoko. To jsme na lavičce samozřejmě řešili.“

Kateřina Siniaková šla na kurt za stavu 0:1 a odehrála skvělý mač.

„Ta mě na rozdíl od Coco překvapila mile. Klobouk dolů před tím, jak to zvládla v hlavě. Moc se mi líbil začátek, chtěli jsme po ní s Davidem (trenérem Kunstem), aby nechtěla hrát zázraky, ale nechala soupeřku, ať se ukáže. A ona hrála hrozně poctivě. To, že bude makat, jsme věděli, to je o ní známé. Rogersová si musela míčky víc uhrávat a nezvládala to moc.“

High fives all round after 🇨🇿 Katerina Siniakova's win to level the semifinal! 🙏 pic.twitter.com/2lEvBMJ8yk — Fed Cup (@FedCup) April 22, 2017

Ač byla Siniaková povolána do Fed Cupu poprvé před dvěma měsíci, nyní ve dvaceti letech a v roli týmové jedničky předvedla mazácký výkon.

„Jasně. Za celou dobu prohrála, myslím, jediný kraťas. Aby byl výkon dokonalý, měla do míčků v určitých situacích z forhendu trošku víc jít. Ale zvládla to fakt výborně.“

Její pracovitý styl by mohl platit i v neděli na Vandewegheovou, že?

„Čím víc bude s těmihle soupeřkami výměn, tím je to pro nás šancovnější. Ale holky nesmí hrát zase moc pasivně, že by jen vracely a jezdily po plachtách.“

Před víkendem jste prohlásil, že jsou Američanky favoritkami 60 na 40. Platí to po smírné sobotě stále, nebo váš tým pár procent přidal k dobru?

„To je relativní. Řekl bych spíš, že čím víc se blížíme deblu, tím mají větší výhodu Američanky.“

Máte už v hlavě, koho vyšlete do zápasu dvojek, jenž může rozhodovat.

„Musíme nad tím opravdu zapřemýšlet. Otázka je, jestli Američanky nepostaví Davisovou, protože si budou říkat, že bude hrát Kristýna (Plíšková) a Davisová to s ní má 2:0. Budou to trochu šachy. Markéta si ještě chtěla jít po zápase s Coco zatrénovat, dá si hlavně pár servisů. Dělá všechno pro to, aby byla na neděli připravená, a z toho mám radost. Pořád jí věřím, je to otevřené.“

Stylově by jí obě potenciální soupeřky mohly sedět víc než Vandewegheová.„Rogersová hraje taky rychle, ale nejsou to takové brutální rány. A když by šla na Markétu Davisová, tak se bude hrát určitě víc. Ta všechno vrátí, to by bylo každopádně maso.“