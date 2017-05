Tak vypadá uzdravená ruka Kvitové. Všechno šlo, jak mělo, říká chirurg

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Uděláme vše pro to, aby byla stejnou tenistkou jako dřív, ale je to těžké poranění, pravil v prosinci Radek Kebrle. Chirurg, jenž operoval levou ruku Petry Kvitové nyní vyslal dvojnásobnou šampionku Wimbledonu zpět na kurty a věří, že má na to prát se znovu o grandslamové vavříny.