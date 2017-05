Kouč Vaněk: Brzký návrat Kvitové? Ladíme formu na Wimbledon

Devětatřicetiletý rodák z Domažlic, sám bývalý profík, jenž to dotáhl na 74. místo ATP, je založením pohodář, který umí poradit i udělat dobrou náladu. Právě tímhle přístupem zaujal citlivou Kvitovou, když si ho vyhlédla.

A s úsměvem na tváři se nový tým prezentuje i v nervózním čase comebacku. „Při tréninku je Petra usměvavá, těší se. Pro nás všechny je to jako sen. Takhle brzo po operaci je schopná hrát… Prodělaná zkušenost ji jen posílí,“ vypichuje Vaněk.

Kouč nesdílí názor jiných, že je nerozum po pouhých třech týdnech ostrého tréninku vyrukovat rovnou na grandslamové scéně, kde jsou všechny soupeřky v největším laufu.

„Přeci se nebude vracet na nějakém malém turnaji,“ zažertuje Vaněk, už s vážnější tváří ale prozradil myšlenkové pochody celého týmu. „Kdybychom směřovali návrat k Wimbledonu, bude už v jiné formě a kondici. Tady si ale chceme odbýt stres okolo návratu a všechny ostatní věci,“ líčí s tím, že kromě Roland Garros a Wimbledonu nemá Kvitová přihlášené žádné jiné turnaje a teprve po pařížském vystoupení se bude plánovat další program.

Forma pro Wimbledon

„Petra je zápasový typ, potřebuje hrát a ne do zblbnutí trénovat se sparingem někde u plotu, dokud nepřijde megaforma. Pro její hlavu a psychiku je nejlepší se co nejdřív vrátit, zkoušet to. Za měsíc začne Wimbledon, to je pro ni posvátný turnaj, tam chce být v co nejlepší formě. I proto jsme zvolili rychlejší start,“ vysvětluje Vaněk s tím, že do formy se Kvitová postupně „vyhraje“.

Před koučem však neříkejte, že na Roland Garros, kde před pěti lety hrála semifinále, se jde Kvitová letos pouze zúčastnit. „Kdepak, jdeme vyhrát první zápas a pak se uvidí,“ burcuje Vaněk, jemuž se složitě porovnává současná forma tenistky s minulostí.

„Ale bavil jsem se s Jirkou Fenclem (koučem kamarádky Kvitové Lucie Hradecké), který ji dobře zná, a podle něho není vůbec vidět, že by byla Petra nějak limitovaná,“ říká.

Kvitová má na levačce jizvu, hybnost levého ukazováčku ještě není zdaleka stoprocentní, i tak v tréninku připomínala hráčku, jakou bývala dřív. Trefila několik krásných winnerů z forhendu, jaké umí na okruhu jen pár tenistek. Až několik desítek diváků na kurtu Suzanne Lenglenové zatleskalo.

Vaněk říká, že kvůli zranění nemuseli její tenis nijak přizpůsobovat. „Ani Petra necítí, že by se něčeho bála. Může se stát, že zahraje nečistý úder a raketa se jí v ruce zakvedlá, ale to je všechno. Se zápasy bude přicházet větší síla, rytmus i sebedůvěra. Teď po takové době nevíme, co čekat,“ pravil Vaněk, jehož tenistka si v Monaku zatrénovala s Němkou Taťjanou Mariaovou a dál už měla jen mužský sparing.

Když jela Kvitová po přepadení pořezaná z Prostějova na operaci do Vysokého nad Jizerou, necítila prsty levé ruky. Pokud měl někdo starost, že cit se jí do zlaté levačky nevrátí, pletl se. Vaněk na tohle téma dnes už i žertuje. „Já si dělal srandu, že jí tam doktor zašil možná ještě trošku víc citu, než měla předtím. Stopbaly hraje někdy neskutečně...“