Rychlý konec! Šafářová v Paříži vypadla v 1. kole, Veselý senzačně postoupil

Šafářová od začátku zaostávala za rychle hrající až 97. tenistkou světa. První hru získala snížením na 1:3, pak ale ztratila osm gamů v řadě. Za pouhých 48 minut brněnská tenistka prohrávala 1:6, 0:5 a zdálo se, že si odnese z Paříže svoji nejhorší prohru.

Levou rukou hrající Šafářová se ještě vzepjala a zkusila nepříznivý vývoj obrátit. Riskovala, čtyřmi gamy v řadě vykřesala naději, ale víc už nestihla.

V úvodním kole na Roland Garros prohrála Šafářová (39. v pořadí WTA) při svém třináctém startu počtvrté v kariéře, poprvé od roku 2013.

Cenný skalp pro Veselého

Veselý hrál vyrovnaně se Sockem už na nedávném turnaji v Římě, kde ale prohrál v tie-breaku třetí sady. Na kurtu číslo čtrnáct v areálu Rolanda Garrose se lépe vyrovnal s nepříjemným horkem a k výhře si pomohl sedmi esy. Odvrátil devět z 11 brejkbolů soupeře, kterému vzal pošesté servis v poslední hře zápasu.

Třiadvacetiletý český tenista si nechal po druhém setu protáhnout na dvorci krční páteř. Hrál ale bez omezení. Výhrou nad světovou patnáctkou Sockem si připsal první vítězství nad tenistou světové dvacítky od loňského Wimbledonu.

Na French Open se Veselý dostal do 2. kola i v roce 2014, ale dál nikdy neprošel. Šanci to změnit bude mít 57. hráč světa proti Britovi Aljažemu Bedenemu (52. v pořadí ATP), kterého v jediném vzájemném utkání předloni porazil na antuce v Casablance.

Siniakovou zdolala Ruska, co trénuje v Praze

Proti Alexandrovové (86. v žebříčku WTA), která žije a trénuje v Praze, začala Siniaková ztrátou servisu v první hře. Brejk sice získala vzápětí zpět, ale na další prohrané podání už neodpověděla. Ve druhém setu soupeřku jasně přehrála, ale ve třetím setu ztratila od stavu 1:1 čtyři hry a už se do zápasu nevrátila.

Na grandslamech prohrála Siniaková v prvním kole poosmé z 11 startů. Nejdále se dostala ve Wimbledonu, kde loni hrála třetí kolo.

Turnajová dvojka Karolína Plíšková vstup do antukového tuárnaje zvládla. "Začátek byl z mé strany hodně nervozní, ale jsem ráda, že jsem postoupila. Věřím, že se ve druhém utkání zlepším," řekla na dvorci Plíšková.

V prvním setu loňská finalistka US Open častěji chybovala a za stavu 4:5 dokonce bránící soupeřka podávala na zisk první sady. Češka ale ztrátu setu odvrátila a vyhrála 7:5. Ve druhém dějství Plíšková od stavu 2:2 získala díky razantní hře čtyři gamy v řadě a zápas ukončila po důrazném bekhendovém returnu.

Po vyřazení Němky Angelique Kerberové je nejvýše nasazenou hráčkou v turnaji. "Je to hodně otevřené a je jedno, jestli jsem nasazená dvojka nebo dvacítka. Každý zápas je na antuce pro mě těžký. Jdu zápas od zápasu," řekla Plíšková, která má šanci se v případě postupu do finále stát světovou jedničkou.

Djokovič i Nadal s přehledem postoupili

Hladkou výhru slavil i Španěl Rafael Nadal, který odstartoval tažení za rekordním desátým titulem z French Open. Domácího Benoita Paireho porazil 6:1, 6:4, 6:1.

Druhý nasazený Djokovič bojoval před téměř 15 tisícovkami diváků na centrálním dvorci s Granollersem necelé dvě a půl hodiny, během nichž ho soupeř důkladně prověřil. Čtyřikrát ztratil podání, po jedné výměně ve třetím setu dokonce Španělovi uznale zatleskal a šel si s ním plácnout k síti. V osmé hře pak při svém servisu otočil z 0:40 a proměnil první mečbol.

Třicetiletý Srb se v Paříži může stát prvním tenistou v open éře a celkově třetím v historii, který vyhraje každý ze čtveřice grandslamových turnajů alespoň dvakrát. Jeho dalším soupeřem bude Portugalec Joao Sousa, který ve čtyřech setech vyřadil jeho krajana Janka Tipsareviče.

Nadal už z French Open devět titulů má, výkony z letošní antukové sezony ho ale pasovaly opět do role horkého favorita. Španěl zaznamenal sérii 17 vítězných zápasů a získal shodně rekordní desáté tituly v Monte Carlu a Barceloně, pátou trofej přidal v Madridu. Paireho vyřadil za necelé dvě hodiny a ve druhém kole ho čeká Robin Haase z Nizozemska.

Muguruzaová zahájila cestu za obhajobou vítězně

Španělka Garbiňe Muguruzaová zahájila vítězně cestu za obhajobou titulu. V prvním kole zdolala šampionku antukového grandslamu z roku 2010, šestatřicetiletou Italku Francescu Schiavoneovou po setech 6:2, 6:4.

Muguruzaová začala vedením 3:0, ale pak se podařil brejk Italce a snížila na 2:3. Za tohoto stavu byl zápas zhruba na deset minut přerušen, protože v hledišti lékaři ošetřovali jednoho z diváků.

Loňská vítězka po pauze rychle první set ukončila. Ve druhé sadě se Muguruzaové povedl klíčový brejk v devátém gamu a po čtvrtém proměněném mečbolu se radovala z postupu do 2. kola, kde ji čeká Anett Kontaveitové z Estonska.

"Nemůžu uvěřit, že v prvním kole hrály proti sobě dvě zdejší šampionky. Francesca je legenda," řekla Muguruzaová, která je o 13 mladší než její italská soupeřka.

Do turnaje dnes vstoupí také obhájce trofeje mezi muži Srb Novak Djokovič. V parném pařížském odpoledni ho čeká Španěl Marcel Granollers.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 36 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Raonic (5-Kan.) - Darcis (Belg.) 6:3, 6:4, 6:2,

Veselý (ČR) - Sock (14-USA) 7:5, 7:5, 6:3

Bautista (17-Šp.) - Millman (Austr.) 6:2, 6:2, 0:6, 6:1,

Johnson (25-USA) - Sugita (Jap.) 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 6:3,

Basilašvili (Gruz.) - Simon (31-Fr.) 1:6, 6:2, 6:4, 6:1,

Bedene (Brit.) - Harrison (USA) 6:4, 6:0, 3:6, 6:1,

Stachovskij (Ukr.) - Lu Yen-Hsun (Tchaj-wan) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4),

Troicki (Srb.) - Donskoj (Rus.) 7:6 (7:4), 6:4, 6:0,

Djokovič (2-Srb.) - Granollers (Šp.) 6:3, 6:4, 6:2,

Goffin (10-Belg.) - Mathieu (Fr.) 6:2, 6:2, 6:2,

Schwartzman (Arg.) - Rubljov (Rus.) 0:6, 6:4, 6:2, 6:7 (3:7), 9:7,

Nadal (4-Šp.) - Paire (Fr.) 6:1, 6:4, 6:1,

Čilič (7-Chorv.) - Gulbis (Lot.) 6:3, 6:3, 6:3,

Napolitano (It.) - M. Zverev (32-Něm.) 4:6, 7:5, 6:2, 6:2,

Sousa (Portug.) - Tipsarevič (Srb.) 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:2,

Bolelli (It.) - Mahut (Fr.) 6:4, 6:2, 6:2,

Seppi (It.) - Giraldo (Kol.) 4:6, 6:1, 6:2, 6:2,

Čorič (Chorv.) - Bourgue (Fr.) 7:6 (7:5), 6:3, 6:2,

Cuevas (22-Urug.) - Hamou (Fr.) 6:3, 6:2, 6:4,

Gasquet (24-Fr.) - De Greef (Belg.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:3,

Ferrer (30-Šp.) - Young (USA) 5:7, 6:3, 4:6, 6:3, 13:11,

F. López (Šp.) - Fratangelo (USA) 6:4, 7:6 (7:4), 6:3,

Dutra Silva (Braz.) - Južnyj (Rus.) 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:4), 6:2,

Kicker (Arg.) - Džumhur (Bos.) 6:3, 2:6, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Muguruzaová (4-Šp.) - Schiavoneová (It.) 6:2, 6:4,

Putincevová (27-Kaz.) - Georgesová (Fr.) 6:3, 6:0,

Kontaveitová (Est.) - Niculescuová (Rum.) 7:5, 6:1,

Hogenkampová (Niz.) - Jankovičová (Srb.) 6:2, 7:5,

Džabúrová (Tun.) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 6:4,

Wozniacká (11-Dán.) - Fourlisová (Austr.) 6:4, 3:6, 6:2,

Čang Šuaj (32-Čína) - Vekičová (Chorv.) 7:5, 6:4,

Bertensová (18-Niz.) - Tomljanovičová (Austr.) 4:6, 6:1, 6:1,

Mertensová (Belg.) - Gavrilovová (24-Austr.) 7:6 (7:4), 1:6, 6:4,

Konjuhová (29-Chorv.) - Koviničová (Č. Hora) 7:5, 7:6 (7:4),

Bellisová (USA) - Lemoineová (Niz.) 6:3, 3:6, 6:1,

Larssonová (Švéd.) - Vichljancevová (Rus.) 6:4, 6:4,

Abandaová (Kan.) - Andrianjafitrimová (Fr.) 6:3, 6:4,

Alexandrovová (Rus.) - Siniaková (ČR) 6:4, 2:6, 6:2,

Karolína Plíšková (2-ČR) - Čeng Saj-saj (Čína) 7:5, 6:2,

Pavljučenkovová (16-Rus.) - Tigová (Rum.) 6:1, 1:0 skreč,

Stosurová (23-Austr.) - Kučová (SR) 7:5, 6:1,

Cepedeová (Parag.) - Šafářová (ČR) 6:1, 6:4,

Mladenovicová (13-Fr.) - Bradyová (USA) 3:6, 6:3, 9:7,

Rybáriková (SR) - Vandewegheová (19-USA) 6:1, 6:4,

Witthöftová (Něm.) - Davisová (25-USA) 2:6, 6:3, 6:3,

Parmentierová (Fr.) - Chromačevová (Rus.) 6:3, 6:0,

Duqueová (Kol.) - Beguová (Rum.) 7:6 (7:2), 6:4,

Flipkensová (Belg.) - Minellaová (Luc.) 6:3, 6:3,

Linetteová (Pol.) - Limová (Fr.) 6:0, 7:5,

Erraniová (It.) - Doiová (Jap.) 7:6 (9:7), 6:1,

Lepchenková (USA) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 3:6, 6:3.