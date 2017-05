Berdych, Vondroušová i Strýcová na French Open postupují, vyhořela Kristýna Plíšková

Berdych zaváhal jen ve třetím setu

Tomáš Berdych zvládl vstup do French Open. Třináctý nasazený dnes po hladkém úvodu porazil Němce Jana-Lennarda Struffa po setech 6:1, 6:1, 4:6 a 6:4.

Loňský čtvrtfinalista Berdych přijel do Paříže povzbuzený finálovou účastí v Lyonu a skvěle rozjel i souboj se Struffem (47. hráčem žebříčku ATP). Diktoval tempo hry a první i druhý set získal shodně 6:1. Navíc po brejku vedl ve třetím setu už 3:1.

Nic nenasvědčovalo komplikacím. Berdych ale přišel o servis a v koncovce znovu po obranném lobu soupeře, čímž ztratil i třetí set. Ve čtvrté sadě nejdříve Berdych neudržel brejk, ale ten z páté hry mu už stačil. Berdych trefil 27 vítězných míčů. Udělal 28 nevynucených chyb, zatímco Němec jich předvedl 58.

Další Berdychovým soupeřem bude jednadvacetiletý ruský hráč Karen Chačanov (53.), který hraje třetí grandslam v kariéře a v Paříži startuje poprvé.

Strýcová školila Riskeovou

Tenistka Barbora Strýcová zvládla poprvé na French Open dvakrát po sobě první kolo. Turnajová dvacítka dnes porazila na pařížské antuce Alison Riskeovou z USA 6:3, 6:0 a ve druhém kole narazí na domácí Alizé Cornetovou.

Začínám Paříž milovat? To zas ne. Ale je to lepší," smála se Strýcová, která prošla do 2. kola French Open při své premiéře v roce 2004, ale pak prohrála osmkrát v 1. kole. Znovu uspěla až loni, kdy došla do 3. kola.

Duel s Riskeovou zlomila ve svůj prospěch v šesté hře úvodní sady. Svěřenkyně kouče Tomáše Krupy využila svůj první brejkbol v utkání a vzala Američance servis. Výhodu potvrdila a od stavu 5:3 získala precizní a pestrou hrou sedm her v řadě. Využila třetí mečbol přímým bodem z podání.

"Skóre vypadá lehce, ale tak lehké to nebylo. Výsledek určitě zkresluje," komentovala Strýcová zápas, který se hrál hodinu a 21 minut. "První set jsme se hodně tahaly a pak jsem utekla brejkem. Dobře jsem se hýbala, byla jsem trpělivá a klíčem byl dobrý servis," řekla plzeňská hráčka, která odvrátila všech šest brejkbolů.

Sérií porážek v 1. kole si vytvořila blok. "Tenhle turnaj nebyl do loňska moc pozitivní, ale nějak jsem to překonala, i když to bylo těžké, protože jsem loni hrála s Luckou," zmínila výhru nad Lucií Hradeckou. "A když budou letos zase kola dvě, budu moc ráda, ale musím si to odpracovat. Na antuce to je pro mě těžké," řekla.

O třetí kolo bude bojovat s 43. hráčkou světa Cornetovou, s níž má nepříznivou bilanci 2:5. Po pěti porážkách v řadě poslední dva vzájemné zápasy vyhrála, včetně loňského utkání ve finále Fed Cupu. "To byl jiný povrch. Na antuce je nejsilnější a má víc času na údery. Je na ní nebezpečná. Bude to taky hodně o hlavě," řekla Strýcová.

Po vyřazení světové jedničky Němky Angelique Kerberové a při absenci těhotné Sereny Williamsové z USA i Rusky Marie Šarapovové se zdá být turnaj hodně otevřený. Z pohledu Strýcové je zajímavé, že je ženský tenis vyrovnaný. Že není v závěrečných kolech pořád stejné jméno.

"Je to výjimečná situace a je to hezký. Mě samotnou to motivuje být lepší a využívat šance, že tu velké jméno není," řekla.

Čtvrtfinalistka Wimbledonu 2014 přesto na nejvyšší metu nemyslí. "Že bych si říkala: ty jo, já můžu vyhrát grandslam! To si vůbec neříkám. Pro mě je každý zápas strašně těžký," uvedla Strýcová.

Jasná dominance Vondroušové

Sedmnáctiletá tenistka Markéta Vondroušová deklasovala ve své grandslamové premiéře v prvním kole Roland Garros 6:1, 6:0 Francouzku Amandine Hesseovou. Talentovaná Češka zvládla úvodní zápas v hlavní soutěži pařížského turnaje, do něhož postoupila z kvalifikace, za pouhých 54 minut.

Šestadevadesátá hráčka světového žebříčku Vondroušová duelu proti Hesseové, jež dostala ke startu divokou kartu od pořadatelů, od začátku dominovala. Soupeřku, které patří 215. místo v pořadí WTA, drtila tvrdými údery od základní čáry a trápila ji i chytrými "kraťasy".

"Tohle je úplně neskutečný. Měla jsem štěstí na los, ale zase jsem si to uhrála," komentovala Vondroušová svou první výhru v utkání na grandslamu. "Ze začátku jsem byla hodně nervózní, i když to tak nevypadalo. Když jsem se rozehrávala, tak to na mě dolehlo, ale odehrála jsem hodně dobrý zápas," uvedla.

První dvě hry získala Vondroušová bez ztráty míčku a jediný game domácí tenistce povolila za stavu 4:0. "Začala jsem hrozně dobře, ona nevyhrála míč první dva gamy, pak uhrála jeden a všichni tleskali. Moc jsem jí nepouštěla do hry. Myslím, že neměla tolik šancí," řekla Vondroušová

"Nejde ani tak o soupeřku, ale jde o to, že hrála první zápas v hlavní soutěži grandslamu a byla pasovaná do role favoritky. Tohle zvládnout v hlavě bylo obtížné," řekl jeden z trenérů Vondroušové Zdeněk Kubík. "Když se bavíme před zápasem, nepůsobí tak sebejistě, ale uvnitř ní to je. I díky té spoustě zápasů, co vyhrála," zmínil Kubík fakt, že Vondroušová už letos vyhrála 51 utkání.

Vondroušová několikrát zopakovala, jak byla před zápasem i během něj na kurtu nervózní, i když se to ani trochu nezdálo. "To říkají všichni, ale takhle nervózní jsem byla nejvíc za poslední dobu. Protože jsem si říkala, že los je dost dobrý, abych uhrála to kolo a o to to bylo horší. Ale zvládla jsem to," oddechla si.

Podle svých slov se klepala, i když odcházela už jako vítězka z kurtu. "Vlastně jsem se klepala celý zápas. Seděla jsem tam a klepaly se mi ruce, nechce se mi jíst. Jako bych vyhrála ve třech. Bylo to hodně důležité," řekla mladá tenistka.

Nečekaná vítězka dubnového turnaje v Bielu suverénním výkonem navázala na výsledky z kvalifikace, v níž ve třech zápasech ztratila dohromady jen sedm her. "Byla jsem díky tomu zvyklá na kurty a hodně mi to tady sedí," libovala si.

V druhém kole se sokolovská rodačka utká s 26. nasazenou Ruskou Darjou Kasatkinovou, které má co vracet. Při svém prvním startu v juniorce na French Open s ní v roce 2014 prohrála po boji v semifinále "Od té doby jsme se vůbec nepotkaly. Bude to takový návrat do juniorů. Hraje dobře," řekla Vondroušová.

Kristýna Plíšková vyhořela

Kristýna Plíšková nepřešla ani na třetí pokus přes první kolo Roland Garros. Česká tenistka nenaplnila v dnešním duelu proti Francouzce Chloe Paquetové roli favoritky a 260. hráčce žebříčku podlehla 7:6, 2:6 a 2:6.

Pětadvacetiletá Plíšková si začátkem května zahrála finále antukového turnaje v Praze a minulý týden ve Štrasburku postoupila do čtvrtfinále, na pařížském grandslamu se jí však ani letos nedařilo. Stejně jako loni a v roce 2013 tam sestra aktuální světové trojky Karolíny Plíškové skončila hned v prvním kole.

V prvním setu 44. hráčka světa Plíšková udolala Paquetovou, jež se do hlavní soutěže dostala díky divoké kartě, 7:4 ve zkrácené hře. V dalších sadách však pokaždé dvakrát ztratila podání a po necelých dvou hodinách se s turnajem rozloučila.

Alexander Zverer šokoval prohrou s Verdaskem

Devátý nasazený Alexander Zverev z Německa vypadl nečekaně už v prvním kole French Open po porážce 4:6, 6:3, 4:6, 2:6 se španělským tenistou Fernandem Verdascem. Dvacetiletý hamburský rodák vyhrál v květnu antukové turnaje v Mnichově a Římě a byl považován za "černého koně" Roland Garros.



Zverevovi podle všeho uškodilo rozdělení zápasu do dvou dnů. Duel byl totiž rozehrán v pondělí, německý favorit po ztracené první sadě vyrovnal a zdálo se, že získává navrch. Utkání však bylo za stavu 1:1 kvůli tmě a lehkému dešti přerušeno a v dnešní dohrávce už Zverev na o třináct let staršího a mnohem zkušenějšího soupeře nestačil.

Je to úplně jednoduché, hrál jsem prostě h...o," ulevil si po zápase Zverev, jenž podle expertů udělal chybu, že v pondělí souhlasil s Verdascovou výzvou nepokračovat v zápase.

"Vůbec jsem dnes neměl cit pro míč, hrál jsem příliš krátké údery a byl jsem pasivní. Není to žádné drama ani konec světa, ale přesto je škoda, že jsem předvedl takový výkon na grandslamu," dodal.

První kolo v Paříži zvládla světová jednička Andy Murray. Třicetiletý Brit, jenž bral minulý týden antibiotika, porazil 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 Rusa Andreje Kuzněcova. Murray si vybral slabší chvilku v druhém setu, kdy prohrál čtyři gamy za sebou, dalšími sadami však prolétl se ztrátou pouhých dvou her.

Končí i Kontaová

S turnajem se už rozloučila také Britka Johanna Kontaová, jež nepřešla na French Open ani na třetí pokus přes první kolo. Sedmá nasazená hráčka neprolomila v Paříži neúspěšnou bilanci ani proti Hsieh Su-wei a soupeřce z Tchaj-wanu i přes nadějný start podlehla 6:1, 6:7, 4:6.

Šestadvacetiletá Britka získala úvodní sadu po skvělém výkonu hladce za 25 minut. Ve druhém setu ale soupeřka, jež momentálně figuruje na začátku druhé stovky světového žebříčku, vyrovnala hru a po dvou hodinách a 18 minutách dotáhla zápas k překvapivému postupu. Proti hráčce z elitní desítky pořadí WTA uspěla poprvé v kariéře.

Del Potro slaví výhru

První vítězství po pěti letech oslavil na francouzské antuce Juan Martín del Potro. Argentinec, jenž na Roland Garros naposledy startoval v roce 2012, kdy došel do čtvrtfinále, porazil krajana Guida Pellu 6:2, 6:1, 6:4.

Někdejší vítěz US Open, kterého v minulých letech omezovaly problémy se zápěstím, přitom potvrdil svůj letošní start teprve v pátek poté, co ho na turnaji v Lyonu trápily bolesti ramene a zad. Dnes ale žádné stopy zranění na jeho výkonu patrné nebyly, v duelu s Pellou si pomohl třinácti esy a za necelé dvě hodiny postoupil do 2. kola.

Hladký vstup do turnaje má za sebou i osmnáctý nasazený Nick Kyrgios. Australský bouřlivák udržel v duelu s Philippem Kohlschreiberem až na jeden výstup s hlavním rozhodčím emoce pod kontrolou a německého tenistu porazil 6:3, 7:6, 6:3. Dál jde i turnajová pětka Elina Svitolinová, ukrajinská tenistka vyřadila Jaroslavu Švedovovou z Kazachstánu 6:4, 6:3.

V druhém kole je také vítěz z roku 2015 a třetí nasazený Stan Wawrinka. Švýcarský favorit porazil 6:2, 7:6, 6:3 slovenského kvalifikanta Jozefa Kovalíka.

Dvouhra - 1. kolo:



Verdasco (Šp.) - A. Zverev (9-Něm.) 6:4, 3:6, 6:4, 6:2,

Anderson (JAR) - Džazírí (Tun.) 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4),

Wawrinka (3-Švýc.) - Kovalík (SR) 6:2, 7:6 (8:6), 6:3,

Čong Hjon (Korea) - Querrey (USA) 6:4, 3:6, 6:3, 6:3,

Kližan (SR) - Lokoli (Fr.) 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 0:6, 6:4,

Kyrgios (18-Austr.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3,

Del Potro (29-Arg.) - Pella (Arg.) 6:2, 6:1, 6:4,

Istomin (Uzb.) - Escobedo (USA) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4,

Dolgopolov (Ukr.) - Berlocq (Arg.) 7:5, 6:3, 6:4,

Nišikori (8-Jap.) - Kokkinakis (Austr.) 4:6, 6:1, 6:4, 6:4,

Chačanov (Rus.) - Jarry (Chile) 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1,

Chardy (Fr.) - Albot (Mold.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:3),

Almagro (Šp.) - Baghdatis (Kypr) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:1),

Murray (1-Brit.) - Kuzněcov (Rus.) 6:4, 4:6, 6:2, 6:0,

Monfils (15-Fr.) - Brown (Něm.) 6:4, 7:5, 6:0,

Lorenzi (It.) - Berankis (Lit.) 6:0, 6:2, 6:4,

Isner (21-USA) - Thompson (Austr.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3,

Edmund (Brit.) - Elias (Portug.) 6:3, 6:2, 7:5,

Berdych (13-ČR) - Struff (Něm.) 6:1, 6:1, 4:6, 6:4,

Monteiro (Braz.) - Muller (Fr.) 7:6 (7:4), 2:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:0.



Ženy:



Dvouhra - 1. kolo:



Keysová (12-USA) - Bartyová (Austr.) 6:3, 6:2,

Cornetová (Fr.) - Babosová (Maď.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:2,

Martičová (Chorv.) - Bondarenková (Ukr.) 6:2, 7:5,

Svitolinová (5-Ukr.) - Švedovová (Kaz.) 6:4, 6:3,

Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) - Kontaová (7-Brit.) 1:6, 7:6 (7:2), 6:4,

Suárezová (21-Šp.) - Sakkariová (Řec.) 6:4, 6:2,

Cirsteaová (Rum.) - Pcheng Šuaj (Čína) 6:3, 6:1,

Pironkovová (Bulh.) - Barthelová (Něm.) 6:0, 6:4,

Townsendová (USA) - Katová (Jap.) 6:4, 6:0,

Strýcová (20-ČR) - Riskeová (USA) 6:3, 6:0,

Garciaová (28-Fr.) - Hibinová (Jap.) 6:2, 6:2,

Vondroušová (ČR) - Hesseová (Fr.) 6:1, 6:0,

Van Uytvancková (Belg.) - Ósakaová (Jap.) 6:3, 7:5,

Halepová (3-Rum.) - Čepelová (SR) 6:2, 6:3,

Sevastovová (17-Lot.) - Becková (Něm.) 6:2, 6:4,

Kasatkinová (26-Rus.) - Wickmayerová (Belg.) 7:5, 6:4,

Mariaová (Něm.) - Tuan Jing-jing (Čína) 6:4, 6:1,

Bouchardová (Kan.) - Ozakiová (Jap.) 2:6, 6:3, 6:2,

Paquetová (Fr.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:7 (4:7), 6:2, 6:2,

A. Radwaňská (9-Pol.) - Ferrová (Fr.) 6:1, 6:1.