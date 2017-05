French Open ONLINE: Vondroušová a Strýcová vládly, hrají Berdych a Plíšková

Strýcová školila Riskeovou

Tenistka Barbora Strýcová zvládla poprvé na French Open dvakrát po sobě první kolo. Turnajová dvacítka dnes porazila na pařížské antuce Alison Riskeovou z USA 6:3, 6:0 a ve druhém kole narazí na domácí Alizé Cornetovou.

Začínám Paříž milovat? To zas ne. Ale je to lepší," smála se Strýcová, která prošla do 2. kola French Open při své premiéře v roce 2004, ale pak prohrála osmkrát v 1. kole. Znovu uspěla až loni, kdy došla do 3. kola.

Duel s Riskeovou zlomila ve svůj prospěch v šesté hře úvodní sady. Svěřenkyně kouče Tomáše Krupy využila svůj první brejkbol v utkání a vzala Američance servis. Výhodu potvrdila a od stavu 5:3 získala precizní a pestrou hrou sedm her v řadě. Využila třetí mečbol přímým bodem z podání.

"Skóre vypadá lehce, ale tak lehké to nebylo. Výsledek určitě zkresluje," komentovala Strýcová zápas, který se hrál hodinu a 21 minut. "První set jsme se hodně tahaly a pak jsem utekla brejkem. Dobře jsem se hýbala, byla jsem trpělivá a klíčem byl dobrý servis," řekla plzeňská hráčka, která odvrátila všech šest brejkbolů.

Sérií porážek v 1. kole si vytvořila blok. "Tenhle turnaj nebyl do loňska moc pozitivní, ale nějak jsem to překonala, i když to bylo těžké, protože jsem loni hrála s Luckou," zmínila výhru nad Lucií Hradeckou. "A když budou letos zase kola dvě, budu moc ráda, ale musím si to odpracovat. Na antuce to je pro mě těžké," řekla.

O třetí kolo bude bojovat s 43. hráčkou světa Cornetovou, s níž má nepříznivou bilanci 2:5. Po pěti porážkách v řadě poslední dva vzájemné zápasy vyhrála, včetně loňského utkání ve finále Fed Cupu. "To byl jiný povrch. Na antuce je nejsilnější a má víc času na údery. Je na ní nebezpečná. Bude to taky hodně o hlavě," řekla Strýcová.

Po vyřazení světové jedničky Němky Angelique Kerberové a při absenci těhotné Sereny Williamsové z USA i Rusky Marie Šarapovové se zdá být turnaj hodně otevřený. Z pohledu Strýcové je zajímavé, že je ženský tenis vyrovnaný. Že není v závěrečných kolech pořád stejné jméno.

"Je to výjimečná situace a je to hezký. Mě samotnou to motivuje být lepší a využívat šance, že tu velké jméno není," řekla.

Čtvrtfinalistka Wimbledonu 2014 přesto na nejvyšší metu nemyslí. "Že bych si říkala: ty jo, já můžu vyhrát grandslam! To si vůbec neříkám. Pro mě je každý zápas strašně těžký," uvedla Strýcová.

Jasná dominance Vondroušové

Sedmnáctiletá tenistka Markéta Vondroušová deklasovala ve své grandslamové premiéře v prvním kole Roland Garros 6:1, 6:0 Francouzku Amandine Hesseovou. Talentovaná Češka zvládla úvodní zápas v hlavní soutěži pařížského turnaje, do něhož postoupila z kvalifikace, za pouhých 54 minut.

Šestadevadesátá hráčka světového žebříčku Vondroušová duelu proti Hesseové, jež dostala ke startu divokou kartu od pořadatelů, od začátku dominovala. Soupeřku, které patří 215. místo v pořadí WTA, drtila tvrdými údery od základní čáry a trápila ji i chytrými "kraťasy".

První dvě hry získala Vondroušová bez ztráty míčku a jediný game domácí tenistce povolila za stavu 4:0. Nečekaná vítězka dubnového turnaje v Bielu suverénním výkonem navázala na výsledky z kvalifikace, v níž ve třech zápasech ztratila dohromady jen sedm her.

V druhém kole se sokolovská rodačka Vondroušová utká s vítězkou duelu mezi Belgičankou Yaninou Wickmayerovou a 26. nasazenou Darjou Kasatkinovou z Ruska.

Alexander Zverer šokoval prohrou s Verdaskem

Devátý nasazený Alexander Zverev z Německa vypadl nečekaně už v prvním kole French Open po porážce 4:6, 6:3, 4:6, 2:6 se španělským tenistou Fernandem Verdascem. Dvacetiletý hamburský rodák vyhrál v květnu antukové turnaje v Mnichově a Římě a byl považován za "černého koně" Roland Garros.



Zverevovi podle všeho uškodilo rozdělení zápasu do dvou dnů. Duel byl totiž rozehrán v pondělí, německý favorit po ztracené první sadě vyrovnal a zdálo se, že získává navrch. Utkání však bylo za stavu 1:1 kvůli tmě a lehkému dešti přerušeno a v dnešní dohrávce už Zverev na o třináct let staršího a mnohem zkušenějšího soupeře nestačil.

Je to úplně jednoduché, hrál jsem prostě h...o," ulevil si po zápase Zverev, jenž podle expertů udělal chybu, že v pondělí souhlasil s Verdascovou výzvou nepokračovat v zápase.

"Vůbec jsem dnes neměl cit pro míč, hrál jsem příliš krátké údery a byl jsem pasivní. Není to žádné drama ani konec světa, ale přesto je škoda, že jsem předvedl takový výkon na grandslamu," dodal.

První kolo v Paříži zvládla světová jednička Andy Murray. Třicetiletý Brit, jenž bral minulý týden antibiotika, porazil 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 Rusa Andreje Kuzněcova. Murray si vybral slabší chvilku v druhém setu, kdy prohrál čtyři gamy za sebou, dalšími sadami však prolétl se ztrátou pouhých dvou her.

Končí i Kontaová

S turnajem se už rozloučila také Britka Johanna Kontaová, jež nepřešla na French Open ani na třetí pokus přes první kolo. Sedmá nasazená hráčka neprolomila v Paříži neúspěšnou bilanci ani proti Hsieh Su-wei a soupeřce z Tchaj-wanu i přes nadějný start podlehla 6:1, 6:7, 4:6.

Šestadvacetiletá Britka získala úvodní sadu po skvělém výkonu hladce za 25 minut. Ve druhém setu ale soupeřka, jež momentálně figuruje na začátku druhé stovky světového žebříčku, vyrovnala hru a po dvou hodinách a 18 minutách dotáhla zápas k překvapivému postupu. Proti hráčce z elitní desítky pořadí WTA uspěla poprvé v kariéře.

Del Potro slaví výhru

První vítězství po pěti letech oslavil na francouzské antuce Juan Martín del Potro. Argentinec, jenž na Roland Garros naposledy startoval v roce 2012, kdy došel do čtvrtfinále, porazil krajana Guida Pellu 6:2, 6:1, 6:4.

Někdejší vítěz US Open, kterého v minulých letech omezovaly problémy se zápěstím, přitom potvrdil svůj letošní start teprve v pátek poté, co ho na turnaji v Lyonu trápily bolesti ramene a zad. Dnes ale žádné stopy zranění na jeho výkonu patrné nebyly, v duelu s Pellou si pomohl třinácti esy a za necelé dvě hodiny postoupil do 2. kola.

Hladký vstup do turnaje má za sebou i osmnáctý nasazený Nick Kyrgios. Australský bouřlivák udržel v duelu s Philippem Kohlschreiberem až na jeden výstup s hlavním rozhodčím emoce pod kontrolou a německého tenistu porazil 6:3, 7:6, 6:3. Dál jde i turnajová pětka Elina Svitolinová, ukrajinská tenistka vyřadila Jaroslavu Švedovovou z Kazachstánu 6:4, 6:3.

V druhém kole je také vítěz z roku 2015 a třetí nasazený Stan Wawrinka. Švýcarský favorit porazil 6:2, 7:6, 6:3 slovenského kvalifikanta Jozefa Kovalíka.

Dvouhra - 1. kolo:



Verdasco (Šp.) - A. Zverev (9-Něm.) 6:4, 3:6, 6:4, 6:2,

Anderson (JAR) - Džazírí (Tun.) 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4),

Wawrinka (3-Švýc.) - Kovalík (SR) 6:2, 7:6 (8:6), 6:3,

Čong Hjon (Korea) - Querrey (USA) 6:4, 3:6, 6:3, 6:3,

Kližan (SR) - Lokoli (Fr.) 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 0:6, 6:4,

Kyrgios (18-Austr.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3,

Del Potro (29-Arg.) - Pella (Arg.) 6:2, 6:1, 6:4,

Istomin (Uzb.) - Escobedo (USA) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4,

Dolgopolov (Ukr.) - Berlocq (Arg.) 7:5, 6:3, 6:4,

Nišikori (8-Jap.) - Kokkinakis (Austr.) 4:6, 6:1, 6:4, 6:4,

Chačanov (Rus.) - Jarry (Chile) 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1,

Chardy (Fr.) - Albot (Mold.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:3),

Almagro (Šp.) - Baghdatis (Kypr) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:1),

Murray (1-Brit.) - Kuzněcov (Rus.) 6:4, 4:6, 6:2, 6:0,

Monfils (15-Fr.) - Brown (Něm.) 6:4, 7:5, 6:0,

Lorenzi (It.) - Berankis (Lit.) 6:0, 6:2, 6:4.



Ženy:



Dvouhra - 1. kolo:



Keysová (12-USA) - Bartyová (Austr.) 6:3, 6:2,

Cornetová (Fr.) - Babosová (Maď.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:2,

Martičová (Chorv.) - Bondarenková (Ukr.) 6:2, 7:5,

Svitolinová (5-Ukr.) - Švedovová (Kaz.) 6:4, 6:3,

Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) - Kontaová (7-Brit.) 1:6, 7:6 (7:2), 6:4,

Suárezová (21-Šp.) - Sakkariová (Řec.) 6:4, 6:2,

Cirsteaová (Rum.) - Pcheng Šuaj (Čína) 6:3, 6:1,

Pironkovová (Bulh.) - Barthelová (Něm.) 6:0, 6:4,

Townsendová (USA) - Katová (Jap.) 6:4, 6:0,

Strýcová (20-ČR) - Riskeová (USA) 6:3, 6:0,

Garciaová (28-Fr.) - Hibinová (Jap.) 6:2, 6:2,

Vondroušová (ČR) - Hesseová (Fr.) 6:1, 6:0,

Van Uytvancková (Belg.) - Ósakaová (Jap.) 6:3, 7:5.