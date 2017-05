Konflikt na French Open. Hráče uklidňoval sudí, soupeř Kližanovu ruku odmítl

Měla to být jednoznačná záležitost. Soupeř pro Andy Murrayho měl vzejít ze souboje slovenského hráče Martina Kližana a domácího tenisty Laurenta Lokoliho, který se do turnaje dostal díky divoké kartě.

A úvodní dva sety nasvědčovaly, že vše půjde podle předpokladů. Sedmadvacetiletý Slovák první dva sety vyhrál 7:6, 6:4, v dalších dvou však padl a o osudu utkání musela rozhodnout závěrečná sada.

Nervózní duel vygradoval za stavu 4:2 a 40:15 pro bratislavského rodáka. Následující klíčový míč ztratil Lokoli díky vlastní dvojchybě, což slovenský tenista bouřlivě oslavoval.

VIDEO: Utkání mezi Kližanem a Lokolim vzbudilo hodně emocí

The "handshake" is the perfect summary of Klizan vs Lokoli pic.twitter.com/a4F1KIHeSv