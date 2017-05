Kvitová padla s Mattekovou, Veselý je na French Open poprvé ve 3. kole

Dvojnásobná wimbledonská vítězka hrála první turnaj po prosincovém přepadení a operaci pořezaných prstů levé ruky, v které drží raketu. V neděli v 1. kole na dvorcích Rolanda Garrose přehrála Američanku Julii Boserupovou.



"Pohádka skončila. Vlastně jsem překvapená, jak jsem hrála, i když jsem prohrála. Chtěla jsem vyhrát, ale byl to boj a cítím se dobře. Neměla jsem tolik času na přípravu, jak bych chtěla, ale jsem ráda, že jsem zpátky," řekla Kvitová.

"Bojovala jsem, vážně jo, ale necítíla jsem se po prohře tak špatně jako obvykle. Po tom, co se stalo, se těším, až to bude zase celé o tenisu. Musím zlepšit spoustu věcí," řekla novinářům.

Do zápasu vstoupila Kvitová vítězným bekhendovým returnem a brejkem, ale vzápětí o servis přišla. Po dalších dvou nechytatelných bekhendech podruhé vzala Američance podání a po esu zvýšila na nadějných 4:2.

Při dalším podání soupeřky měla tři brejkboly, ale skvěle hrající 117. tenistka žebříčku dvouhry Matteková-Sandsová všechny odvrátila díky přesným kraťasům, na které Kvitová nedokázala reagovat. Právě zkrácením hry Češku často trápila. "Změna rytmu mi nedělala dobře, jak nemám ruku ještě stoprocentní a úplně šikovnou. Byly tam věci, co bych snad do budoucna mohla zahrát i líp," řekla Kvitová.

Set dospěl do tie-breaku, který měl podobný průběh jako celá úvodní sada. Kvitová šla do vedení 3:0 a 4:2, ale po dvojchybě o náskok přišla a nadšeně a riskantně hrající světová deblová jednička po vítězných míčích vzala Kvitové set.

Před druhou sadou si Američanka zavolala fyzioterapeuta, odešla na čtvrt hodiny z kurtu a nechala si zavázat levý stehenní sval. Na úvod druhého setu přišla Kvitové čistou hrou o servis, srovnala, ale pak podání prohrála bez zisku fiftýnu.

Dál ale bojovala, snažila se, vydřela brejk na 3:3 a naději na obrat. Nadechovala se k němu, ale za stavu 4:3 podobně jako v prvním setu nevyužila tři brejkboly. Zvláště při tom třetím chyběl bekhendovému úderu jen kousek k lajně.

Na její podporu se arénou neslo skandování "Petra!" "Atmosféra byla neuvěřitelná. Potěšilo mě to a slyšet moje jméno od diváků bylo hezké," řekla Kvitová.

I druhý set tak rozhodla zkrácená hra a Kvitová v ní znovu neudržela náskok. Vedla už 4:1, ale po dvojchybě bylo srovnáno na 4:4 a svoji devátou dvojchybu pak udělala Kvitová při mečbolu. Poté co míč zastavila páska, hodila frustrovaně raketou.

U sítě se pak objala s Mattekovou-Sandsovou, která k ní dlouze promlouvala. "Přála mi hodně štěstí jako všichni tady a že je ráda, že jsem zpět," řekla Kvitová.

"V prvním setu měla Petra hodně šancí a zápas vůbec nemusel být takhle dramatický," řekl kouč Kvitové Jiří Vaněk. "Kdyby dohrála první set, tak by se uklidnila, ale pauza ji trošku vyvedla z míry a blbě chytala začátek druhého setu. Pak se do toho dostala, ale ukázalo se, že herní praxe tam trošku chybí. Musíme být trpěliví, chodit od turnaje k turnaji a sbírat herní praxi a bude to lepší," doplnil.

Kvitová se o startu v Paříži rozhodla na poslední chvíli. "V Paříži jsem neměla velká očekávání, hlavně jsem chtěla začít návrat. Tahle mise je splněná. Jsem za to ráda, že to skončilo, teď se budu soustředit na trávu," potvrdila, že její trénink směřuje k účasti ve Wimbledonu, který vyhrála v letech 2011 a 2014.

Veselého čeká Bautista

Třiadvacetiletý Veselý se po výhře nad Bedenem střetne v pátek se sedmnáctým nasazeným Robertem Bautistou ze Španělska. S loňským osmifinalistou French Open prohrál svěřenec trenéra Jaroslava Machovského loni oba dva vzájemné duely.

V duelu proti Bedenemu byl Veselý ve výměnách od základní čáry na začátku trpělivější, a když potřeboval, tak i důraznější. První brejk získal na 3:1, ale pak při svém podání prohrával 0:40. Všechny tři brejkboly díky zlepšenému servisu odvrátil a koncovku setu si pohlídal.

Bezpečně získával své podání i ve druhém setu, zatímco slovinskému rodákovi Bedenemu vzal servisy v první a poslední hře. Dostal se do vedení 2:0, ale po třetím setu se ještě z postupu neradoval. Udělal v něm totiž v sedmé hře dvojchybu při brejkbolu, poprvé přišel o servis a po dvou hodinách hry v horku se připravoval na čtvrté dějství.

V něm začal Veselý vypadat unaveněji a chyboval. S obtížemi bojoval o svůj servis, ale v první, třetí i páté hře Britovy brejkboly odvrátil. Na příležitost čekal do osmého gamu - první šanci vyhodil kraťasem a při druhé pomohl soupeř dvojchybou. Český tenista vedl 5:3.

I v poslední více než desetiminutové hře utkání se Veselý těžko prokousával k výhře. Odvrátil další tři brejkboly, což se mu dohromady v utkání podařilo ve 12 z 13 případů. Při prvním i druhém mečbolu poslal míč do autu a třetí už využil. Bedeneův prohoz skončil v autu, což potvrdila hlavní rozhodčí. Zápas tak skončil po dvou hodinách a 52 minutách.

V předešlých čtyřech startech v Paříži vypadl Veselý dvakrát ve druhém i v prvním kole. Na grandslamu je ve třetím kole počtvrté, nejdále to zatím dotáhl loni do osmifinále Wimbledonu, v kterém po pětisetové bitvě prohrál s Tomášem Berdychem.

Postupují oba obhájci titulu

Srbský obhájce titulu Novak Djokovič zvládl na French Open hladce i druhý zápas. Druhý hráč světového žebříčku porazil Joaa Sousu z Portugalska i počtvrté v kariéře a po výhře 6:1, 6:4, 6:3 prošel do 3. kola. Španělská šampionka ženské dvouhry Garbiňe Muguruzaová se naopak na postup nadřela, Estonku Anett Kontaveitovou po pomalém startu zdolala až po více než dvou hodinách 6:7, 6:4, 6:2.

Hladce jde dál pavoukem Rafael Nadal, jenž v Paříži útočí na rekordní desátou trofej z Roland Garros. Čtvrtý nasazený Španěl zahrál na centrálním dvorci, kde slavil předchozích devět titulů, celkem 33 vítězných úderů a Robina Haaseho z Nizozemska porazil za necelé dvě hodiny 6:1, 6:4, 6:3.

"Jsem šťastný, že jsem zpátky na kurtu Philippa Chatriera," přiznal bezprostředně po utkání Nadal, jenž loňský turnaj kvůli zranění zápěstí před zápasem třetího kola předčasně opustil. "Vloni to pro mne bylo hrozně těžké. Takže jsem moc rád, že jsem zase na tomhle kurtu, který je asi nejdůležitější v mojí kariéře," dodal.

Třicetiletý Djokovič, jenž v Paříží hraje poprvé pod vedením Andreho Agassiho, proměnil po dvou hodinách a devíti minutách druhý mečbol. O postup do osmifinále se dvanáctinásobný grandslamový vítěz utká s Diegem Schwartzmanem z Argentiny.

Už v prvním kole se s Roland Garros rozloučil domácí favorit Jo-Wilfried Tsonga. Čerstvý vítěz turnaje v Lyonu, kde ve finále porazil Tomáše Berdycha, nestačil v Paříži na Argentince Renza Oliva. Hned první zápas na French Open Tsonga prohrál dosud pouze jednou při své premiéře v roce 2005. Na grandslamech se mu to pak stalo už pouze jednou před deseti lety na Australian Open.

Olivo vedl nad Tsongou 7:5, 6:4, 6:7, 5:4, když byl zápas v úterý večer přerušen kvůli tmě. V dnešní dohrávce se 91. hráč světa radoval z postupu po jediném vyhraném gamu.

"Moc dobře jsem nespal. Dostal jsem se do postele až někdy kolem jedné hodiny, navíc pracoval adrenalin ze zápasu. Říkal jsem si, že musím vyhrát první výměnu. Pořád jsem na to myslel celou noc," uvedl Olivo po životním zápase. Dohrávku začal skvěle a ujal se vedení 40:0, nakonec ale proměnil až čtvrtý mečbol.

"Čekal jsem, že to bude těžké. První kola jsou vždycky náročná. Soupeř tu hrál poprvé a byl plný energie. Já se necítil ideálně včera ani dneska, nenašel jsem správný rytmus," uvedl Tsonga, dvojnásobný semifinalista turnaje.

Třetí kolo čeká Venus Williamsovou, která hladce ve dvou setech přešla přes Japonku Kurumi Naraovou. V 36 letech a 348 dnech je nejstarší tenistkouv této fázi Roland Garros od roku 1982, kdy v Paříži uspěla osmatřicetiletá Billie Jean Kingová.

První arabská tenistka ve třetím kole grandslamu

O překvapení se postarala Tunisanka Uns Džabúrová, jež porazila 6:4, 6:3 šestou nasazenou Dominiku Cibulkovou a jako první arabská tenistka v historii postoupila do třetího kola grandslamového turnaje.

Vítězka juniorky na Roland Garros z roku 2011 se přitom do hlavní soutěže dostala až jako takzvaný lucky loser z kvalifikace a do pondělí ještě neměla na kontě ani jedno vítězství na grandslamu.

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Olivo (Arg.) - Tsonga (12-Fr.) 7:5, 6:4, 6:7 (6:8), 6:4

Dvouhra - 2. kolo:

Thiem (6-Rak.) - Bolelli (It.) 7:5, 6:1, 6:3,

Goffin (10-Belg.) - Stachovskij (Ukr.) 6:2, 6:4, 3:6, 6:3,

Zeballos (Arg.) - Karlovič (23-Chorv.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3,

Johnson (25-USA) - Čorič (Chorv.) 6:2, 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (8:6),

Schwartzman (Arg.) - Stefano Napolitano (It.) 6:3, 7:5, 6:2,

Djokovič (2-Srb.) - Sousa (Portug.) 6:1, 6:4, 6:3,

Dimitrov (11-Bulh.) - Robredo (Šp.) 6:3, 6:4, 7:5,

Nadal (4-Šp.) - Haase (Niz.) 6:1, 6:4, 6:3,

Basilašvili (Gruz.) - Troicki (Srb.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 7:6 (8:6),

García-López (Šp.) - Trungelliti (Arg.) 7:5, 6:4, 7:5,

Pouille (16-Fr.) - Bellucci (Braz.) 7:6 (7:5), 6:1, 6:2,

Bautista (17-Šp.) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:3),

Carreňo (20-Šp.) - Daniel (Jap.) 7:5, 6:4, 4:6, 6:0.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Bethanie Matteková-Sandsová 2 7 7 Petra Kvitová 0 65 65 Zobrazit online přenos

V. Williamsová (10-USA) - Naraová (Jap.) 6:3, 6:1,

Stosurová (23-Austr.) - Flipkensová (Belg.) 6:2, 7:6 (8:6),

Ostapenková (Lot.) - Puigová (Portor.) 6:3, 6:2,

Curenková (Ukr.) - Makarovová (Rus.) 6:2, 6:2,

Muguruzaová (4-Šp.) - Kontaveitová (Est.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2,

Bellisová (USA) - Bertensová (18-Niz.) 6:3, 7:6 (7:5),

Wozniacká (11-Dán.) - Abandaová (Kan.) 6:0, 6:0,

Mladenovicová (13-Fr.) - Erraniová (It.) 6:2, 6:3,

Bacsinszká (30-Švýc.) - Brengleová (USA) 6:0, 6:2,

Mertensová (Belg.) - Hogenkampová (Niz.) 6:3, 6:4,

Džabúrová (Tun.) - Cibulková (6-SR) 6:4, 6:3,

Kuzněcovová (8-Rus.) - Dodinová (Fr.) 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.



Čtyřhra - 1. kolo:

Babosová, Hlaváčková (5-Maď./ČR) - Andrianjafitrimová, Hesseová (Fr.) 6:3, 6:0,

Chan Hao-Ching, Krejčíková (12-Tchaj-wan/ČR) - Becková, Voráčová (Něm./ČR) 6:1, 6:1,

Georgesová, Paquetová (Fr.) - Grönefeldová, Peschkeová (11-Něm./ČR) 1:6, 7:5, 6:4.