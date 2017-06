Kukal: Kvitová zjistila, jak moc má ráda tenis. Vondroušová je velká hráčka

Co říkáte na návrat Petry Kvitové?

„Není to pro ni lehké. Je tam příliš emocí, ale to je pochopitelné. Existovala obava, že už nebude moct nikdy hrát. Třeba Šarapovová po pauze také hned nevyhrála turnaj a je to šampionka. Myslím, že udělala správně, že Paříž zkusila. Ve Wimbledonu už pojede naostro.“

Je z ní silnější tenistka?

„Technicky to bylo skvělé, dokonce se i zlepšila. Ale výpadek zápasů člověk musí chápat. Matteková hrála kvalifikaci, nechybí jí sebevědomí. Návrat je pozitivní, je to výborná zpráva pro celý světový tenis. Ale jak jsem říkal – tenis se musí hrát chladnokrevně, emocí je tam od začátku hodně. Pro ni je to svátek, teď si všeho bude víc vážit. Byla tam obrovská nejistota, jestli bude pokračovat a díky tomu zjistila, jak moc má ráda tenis. Že hned nevyhraje turnaj, to teď není až tak podstatné.“

Vrátí se mezi elitní světové tenistky?

„Ženská elitní desítka, aniž bych chtěl některé hráčky urazit, je nejslabší v historii otevřené éry tenisu. Serena (Williamsová) je těhotná, Kvitová se vrací po zranění, Azarenková rodila, Šarapovová dopovala, Radwaňská byla dlouhodobě zraněná. Tím pádem polovina z desítky šampionek vypadla, teď je to otevřené, může se stát cokoliv.“

Má Kvitová šanci ve Wimbledonu?

„Je vidět, že na sobě pracovala, je to zápasový typ. Chápu, že v zápasech v Paříži byly emoce, na psychiku je tenis velká potvora. Bylo jasné, že když půjde o těsný, vyrovnaný zápas, může vzniknout problém, to se proti Mattekové potvrdilo.“

Vondroušová je velká hráčka

Co říkáte na vzestup teprve sedmnáctileté Markéty Vondroušové?

„Musím říct, že v celém současném pavouku je možná nejlepší hráčka. Hraje chytře hlavou, je to levačka a výborně běhá. Pravděpodobně to ještě teď nevyjde, v zápase na centrkurtu ji to může semlít. Letos to asi neklapne, ale je to velká hráčka. Má vítězství v zápase Fed Cupu, je to opravdu velká budoucnost. Tým Plíšková, Kvitová, Vondroušová, to bude muset proběhnout nějaká reorganizace Fed Cupu, nebo to Češky budou vyhrávat pořád.“

Uspěje na antuce Karolína Plíšková?

„Sebevědomí na antuce nemá, ale je to psychicky nejodolnější hráčka na okruhu. Má skvěle založené údery, jediný problém je, že musí na antuce něco ubránit a pracovat nohama. Momentálně v žebříčku patří na první místo, kde dřív nebo později bude. Kerberová je slabá jednička. Ale také může uspět spíš ve Wimbledonu.“