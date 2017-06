Špatný den Čechů na French Open. Končí Vondroušová, Strýcová i Berdych

Cesta nadějné Vondroušové skončila ve druhém kole

"Pro mě to byl životní turnaj, protože jsem na svém prvním grandslamu uhrála kolo. Určitě mě porážka mrzí, ale zas na druhou stranu je to super výsledek," řekla letošní vítězka turnaje WTA z Bielu, která se v žebříčku posune do první osmdesátky.

Levou rukou hrající Vondroušová získala ve třech zápasech kvalifikace a v úvodním kole na Roland Garros osm setů v řadě a nadějně vstoupila i do souboje s Kasatkinovou, která přišla na kurt o deset minut později. Vzala jí servis a vedla 2:0, ale Ruska se postupně rozehrála a Češku dokázala zatlačit.

Vondroušová přišla o brejk, protože prohrála dvanáct míčů v řadě. Po divokém úvodu si hráčky držely podání a úvodní set rozhodl tie-break. Soupeřka v něm hrála odvážněji, Vondroušová naopak chybovala a uhrála jen bod.

"Ona vůbec nic nezkazila a tlačila mě hodně. Moc míčů zadarmo nedala, takže jsem si to musela uhrát. Nehrála jsem úplně špatně, neudělala jsem nic špatného, ale ona si to uhrála a důležité míče zahrála líp," hodnotila Vondroušová.

Na úvod druhého setu se na Vondroušové projevila neúspěšná koncovka první sady. Dvakrát si prohrála servis a ztrácela 1:4. Na lavičce vypadala znaveně a prohmatávala si okolí levého ramene. "Trošku jsem cítila ruku od začátku při servisu, ale je to asi celkově z únavy," řekla. Stihla snížit na 3:4, ale další brejk, aby si vynutila zkrácenou hru, nestihla. Po své 23. nevynucené chybě zápas ztratila.

Po zápasu schovala hlavu do ručníku a ještě hodinu poté měla oči zarudlé od slz. "Jsem uplakaná. Obrečím každou prohru. Letos jich moc nebylo, tak to mrzí o to víc," řekla tenistka, která v této sezoně prohrála teprve posedmé z 58 zápasů.

Strýcová na centrkurtu prohrála s Cornetovou

"Za všechno si můžu sama. Hrála jsem ze začátku celkem dobrý tenis, ale sama sebe jsem dostala do takové situace. Měla jsem být trpělivější a nedokázala jsem to. Byla jsem v podstatě trapná," řekla otevřeně jednatřicetiletá Strýcová.

V duelu plném dlouhých výměn i zkrácení za síť vedla Strýcová v prvním setu 4:2 a při podání Cornetové 40:15. Nevyužila ale ani třetí brejkbol a pak se s tím nedokázala úplně vyrovnat. Ve zbytku utkání už získala jen jeden game. "Sice jsem ji hned brejkla ve druhém setu, ale pak jsem si úplně trapně prohrála servis," řekla.

Šancí přitom měla v zápasu dost. Jen při servisu Francouzky 12 brejkbolů, ale proměnila pouze tři. "Za to jsem zaplatila plně," konstatovala Strýcová a dodala: "To není o smutku, ale o tom, že jsem v podstatě dost na sebe naštvaná."

Na pařížském centrkurutu se představila poprvé v kariéře. "Je to těžké hrát tu proti Francouzce, ale kurt je to úžasný. Proto hraju tenis," řekla Strýcová. Kvůli své impulzivnosti si vyslechla i bučení domácího publika. "Nervy pracují, a když udělá člověk jedinou negativní věc, tak vás vybučí. Ale tak to je, to je o nich známé. S tím na kurt jdu, nezvládla jsem to. To je celé," řekla plzeňská hráčka.

Startem na dvorci Philippa Chatriera tak zkompletovala hlavní stánky všech grandslamových turnajů. "Každý je pro mě opravdu úžasný, ale nejlíp se mi hraje asi v Austrálii, kde jsem taky zápas vyhrála," doplnila Strýcová.

Strýcové se na Roland Garros daří z grandslamů nejméně. V Paříži letos při jedenáctém startu prošla teprve potřetí přes první kolo.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 36 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Čilič (7-Chorv.) - Kravčuk (Rus.) 6:3, 6:2, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kasatkinová (26-Rus.) - Vondroušová (ČR) 7:6 (7:1), 6:4,

Linetteová (Pol.) - Konjuhová (29-Chorv.) 6:0, 7:5

Cornetová (Fr.) - Strýcová (20-ČR) 6:4, 6:1,

Svitolinová (5-Ukr.) - Pironkovová (Bulh.) 3:6, 6:3, 6:2.