Byla jsem trapná, štvalo Strýcovou. Publikum na ni v Paříži bučelo

Vypadalo to nadějně, skončilo to vyřazením. Barbora Strýcová na French Open vypadla ve 2. kole, když při své premiéře na centrkurtu Philippa Chatriera nadějně rozehraný první set a domácí Alizé Cornetové podlehla 4:6 a 1:6. Naštvaná byla především sama na sebe za způsob, jakým se jí duel vymknul z kontroly. "Byla jsem v podstatě trapná," řekla naštvaně. Nezískala ani sympatie místního publika.

Po porážce nehledala Strýcová výmluvy. "Za všechno si můžu sama. Hrála jsem ze začátku celkem dobrý tenis, ale sama sebe jsem dostala do takové situace. Měla jsem být trpělivější a nedokázala jsem to," řekla otevřeně jednatřicetiletá česká tenistka.

V duelu plném dlouhých výměn i zkrácení za síť vedla Strýcová v prvním setu 4:2 a při podání Cornetové 40:15. Nevyužila ale ani třetí brejkbol a pak se s tím nedokázala úplně vyrovnat. Ve zbytku utkání už získala jen jeden game. "Sice jsem ji hned brejkla ve druhém setu, ale pak jsem si úplně trapně prohrála servis," řekla.

Šancí přitom měla v zápasu dost. Jen při servisu Francouzky 12 brejkbolů, ale proměnila pouze tři. "Za to jsem zaplatila plně," konstatovala Strýcová a dodala: "To není o smutku, ale o tom, že jsem v podstatě dost na sebe naštvaná."

Na pařížském centrkurutu se představila poprvé v kariéře. "Je to těžké hrát tu proti Francouzce, ale kurt je to úžasný. Proto hraju tenis," řekla Strýcová. Kvůli své impulzivnosti si vyslechla i bučení domácího publika. "Nervy pracují, a když udělá člověk jedinou negativní věc, tak vás vybučí. Ale tak to je, to je o nich známé. S tím na kurt jdu, nezvládla jsem to. To je celé," řekla plzeňská hráčka.

Startem na dvorci Philippa Chatriera tak zkompletovala hlavní stánky všech grandslamových turnajů. "Každý je pro mě opravdu úžasný, ale nejlíp se mi hraje asi v Austrálii, kde jsem taky zápas vyhrála," doplnila Strýcová.