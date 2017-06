Djokovič měl v Paříži namále, Veselý nestačil na Bautistu a končí

Djokovič se proti 41. hráči světového žebříčku od počátku trápil, místy kazil i jednoduché údery a jen v prvních třech setech nadělal 42 nevynucených chyb. Od čtvrtého setu ale začal hrát vyrovnaněji a odvrátil hrozbu, že jako první obhájce titulu od roku 2004 nedojde ani do 4. kola. Schwartzmana porazil i ve druhém vzájemném zápase a soupeře pak spolu s diváky vyprovodil do šaten uznalým potleskem.

Svůj jubilejní 100. zápas na tři vítězné sety na antuce naopak zvládl naprosto suverénně Rafael Nadal. Gruzínce Nikoloze Basilašviliho deklasoval Španěl 6:0, 6:1, 6:0 a znovu podal důkaz, že to myslí s útokem na desátý triumf na Roland Garros vážně. "Nevím, jestli to bylo dokonalé. Šel jsem do toho s tím, že to bude těžký zápas. Nakonec myslím, že jsem odehrál jedno ze svých nejlepších utkání za poslední dobu," řekla turnajová čtyřka.

Z Čechů zůstává na turnaji už jen Karolína Plíšková

Z devíti českých zástupců, kteří letos hráli dvouhru na Roland Garros, zůstává v soutěži už jen Karolína Plíšková. Turnajovou dvojku, která se v případě postupu do finále stane světovou jedničkou, čeká zápas 3. kola v sobotu.

Třiadvacetiletý Veselý hrál třetí kolo French Open poprvé a v úvodu nemohl zaměřit forhend do dvorce. Prohrával tak rychle 0:3. Sice srovnal, ale po druhé ztrátě servisu v sedmé hře mu už Bautista další zvrat v sadě nedovolil.

I ve zbytku duelu se Veselý pral s nenápadnou, ale precizní hrou světové osmnáctky. Španěl se výborně pohyboval a hrál míče s ideální razancí a délkou. Nepotřeboval ohromující údery, aby sbíral bod po budu.

Levou rukou hrající Veselý, který se potýkal s virózou, si zavolal po páté hře druhé sady fyzioterapeuta. V dusném dni ale energii potřebnou k obratu nenašel. Udělal přesně 40 nevynucených chyb - dvakrát víc než soupeř.

Goffin se zranil a musel skrečovat

Desátý nasazený David Goffin z Belgie si ve třetím kole proti Argentinci Horaciu Zeballosovi poranil kotník a zápas skrečoval. Dvanáctý hráč světa před nuceným ukončením duelu vedl 5:4 a podával na zisk sady.

Goffinovi se při dobíhání míče hluboko za základní čarou dostala noha pod plachtu, zasekla se a šestadvacetiletý Belgičan narazil do zadní bariéry. Semifinalistu letošního turnaje v Monte Carlu museli odvést z kurtu zdravotníci a rozhodčí po několika minutách oznámil, že Goffin utkání skrečuje.

Dvaatřicetiletý Zeballos tak postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros.

Díky skreči soupeře prošel do osmifinále také pátý nasazený Milos Raonic, jemuž vzdal kvůli zranění stehna Španěl Guillermo García-López za stavu 6:1 a 1:0 z pohledu favorizovaného Kanaďana. "Říkal mi, že s tím měl problémy už v předchozích kolech. Byl rád, že vůbec zvládl první dva zápasy, ale dál už to nešlo," popsal Raonic konverzaci se soupeřem krátce po jeho skreči.

Šestadvacetiletý Kanaďan se o čtvrtfinále utká se Španělem Pablem Carreňem, jenž zdolal 7:5, 6:3, 6:4 turnajovou jedenáctku Grigora Dimitrova z Bulharska.

V ženské dvouhře na rozdíl od minulého kola, kdy ji Estonka Anett Kontaveitová donutila ke třem setům, nezaváhala obhájkyně titulu Garbiňe Muguruzaová. Čtvrtá nasazená Španělka porazila 7:5, 6:2 Julii Putincevovou z Kazachstánu.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 36 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Zeballos (Arg.) - Goffin (10-Belg.) 4:5 skreč,

Bautista (17-Šp.) - Veselý (ČR) 6:3, 6:4, 6:3,

Raonic (5-Kan.) - García-López (Šp.) 6:1, 1:0 skreč,

Nadal (4-Šp.) - Basilašvili (Gruz.) 6:0, 6:1, 6:0,

Carreňo (20-Šp.) - Dimitrov (11-Bulh.) 7:5, 6:3, 6:4

Djokovič (2-Srb.) - Schwartzman (Arg.) 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1,

Thiem (6-Rak.) - Johnson (25-USA) 6:1, 7:6 (7:4), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Muguruzaová (4-Šp.) - Putincevová (27-Kaz.) 7:5, 6:2,

Ostapenková (Lot.) - Curenková (Ukr.) 6:1, 6:4,

Stosurová (23-Austr.) - Matteková-Sandsová (USA) 6:2, 6:2

Mladenovicová (13-Fr.) - Rogersová (USA) 7:5, 4:6, 8:6.

Čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Siniaková (6-ČR) - Konjuhová, Linetteová (Chorv./Pol.) 6:0, 4:6, 6:2

Olaruová, Savčuková (Rum./Ukr.) - Hlaváčková, Babosová (5-ČR/Maď.) 6:3, 4:6, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Parmentierová, Bourgue (Fr.) - Krejčíková, Monroe (ČR/USA) 3:6, 7:5, 10:5.