Plíšková čeká peklo. Diváci v Paříži vybučeli Strýcovou i rozplakali hvězdu

S francouzským tenisem mají české hráčky za poslední měsíce dost zkušeností. A zdaleka nejen z individuálních turnajů.

Trojice Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Petra Kvitová se musela v listopadu loňského roku v boji o zatím poslední fedcupový titul vypořádat nejen se silnými soupeřkami, ale i nastartovanými fanoušky, kteří v očekávání velkého triumfu vytvořili domácím hvězdám Garciaové, Cornetové a Mladenovicové vynikající podmínky. Český tým si se všemi nástrahami poradil, vyhrál 3:2 a slavil fedcupový hattrick.

VÝSLEDKY PLÍŠKOVÉ NA FRENCH OPEN FÁZE SOUPEŘKA VÝSLEDEK osmifinále Cepedeová 2:6, 6:3, 6:4 3. kolo Witthoeftová 7:5, 6:1 2. kolo Alexandrovová 6:2, 4:6, 6:3 1. kolo Zhengová 7:5, 6:1

To je však již minulost. Český tenistky (a nejen ony) si musí či musely poradit s podobným tlakem i na probíhajícím French Open.

Své o tom ví i Barbora Strýcová, která ve druhém kole schystala výprask od domácí Alize Cornetové (4:6, 1:6). Plzeňské rodačce se dokonale pomstila za listopadovou fedcupovou porážku.

Česká trojka si kromě mizerného výkonu vyslechla od domácích fanoušků bučení, kterým "ocenili" její impulsivní reakce. "Nervy pracují, a když udělá člověk jedinou negativní věc, tak vás vybučí. Ale tak to je, to je o nich známé. S tím na kurt jdu, nezvládla jsem to. To je celé," okomentovala Strýcová reakci diváků.

Zatímco ostřílená Češka ustála celou situaci poměrně v klidu, emoce dostihly obhájkyni titulu z loňského roku Garbiňe Muguruzaovou. Světová pětka bojovala o postup do čtvrtfinále s domácí Kristinou Mladenovicovou a roli favoritky nezvládla. Po boji prohrála 1:6, 6:3 a 3:6.

Když španělská tenistka opouštěla kurt, mávala zvednutým ukazováčkem na důkaz nespokojenosti s chováním fanoušků. Emoce venezuelskou rodačku dostihly až na tiskové konferenci, kterou po čtvrté otázce na chvilku se slzami v očích upustila. Po návratu své chování vysvětlila.

"Bylo to pro mě moc těžké. Chápu reakce domácích diváků, ale neměli ke mně moc respektu. Jejich chování bylo těžko akceptovatelné. Miluji tento turnaj a nechci si vytvářet nepřátelé nebo na někoho útočit. Ale tohle vůbec nebylo příjemné," těžko hledala slova Španělka. (VÍCE ČTĚTE ZDE>>>)

VIDEO: Těžká chvíle pro Garbiňe Muguruzaovou

Peklo čeká od domácích fanoušků i na čtvrtfinálovou soupeřku Caroline Garciaové, českou jedničku Karolínu Plíškovou. Francouzská naděje právě na podporu publika také sází. "Jsem si jistá, že mi lidé pomůžou stejně, jako tomu bylo ve Fed Cupu. Je to trošku jiná atmosféra, ale já se na to moc těším. Chci si to užít a dostat ze sebe to nejlepší," říká sedmadvacátá hráčka planety.

Karolína Plíšková se se svojí středeční soupeřkou utkala naposledy na začátku roku na turnaji v katarském Dauhá, kde Garciaovou ve třech setech porazila. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2.

„To už známe z Fed Cupu, v listopadu ve Francii to nebylo o moc jiné. Horší to asi nebude. Jsem zvyklá, nejsem typ, který by něco takového rozhodilo. Počítám s tím, že to bude peklo,“ reagovala na otázku týkající se domácích fanoušků česká hvězda, která se v případě postupu do finále French Open stane světovou jedničkou.