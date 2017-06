Korda ml. je v Paříži jako Američan: Antuka? Můj nejlepší surface

Nadějný mladík dobře ví, co se před 25 lety na Rolanda Garros událo. "Jo, táta tady hrál finále 1992," řekl bez dlouhého přemýšlení. Petr Korda je posledním českým finalistou dvouhry mužů v Paříži; tehdy prohrál s Američanem Jimem Courierem.

Letos Na French Open Petr Korda není. Se Sebastianem ale každý den mluví. "Říkal, že mám chodit na tenis a do hotelu. To je všechno, co tady můžu dělat. Uvidíme, až budu mít volno, co s trenérem uděláme," řekl Sebastian Korda.

Jednu otázku dostává často. Jako u každého potomka slavných rodičů je dotaz o tom, jak se mu žije se jménem Korda. Je to přítěž? "Ne, miluju být Korda. Tak to budu mít vždycky. My jsme si v rodině strašně blízko, pomáháme si," usmál se Sebastian, jehož dvě starší sestry Nelly a Jessica hrají úspěšně golf na nejvyšším okruhu LPGA. Všichni tři se narodili v USA, žijí s rodiči na Floridě a reprezentují Američany.

Po vítězi Australian Open a bývalém druhém hráči světa zdědil Sebastian dostatek tenisových genů. Je šikovný a byl zařazen do výběru talentů Americké tenisové asociace (USTA), loni hrál premiérově mezi juniory na US Open a na antuce si věří.

"U nás máme zelenou, ta je trošku rychlejší, ale červená je bezva. Je to můj nejlepší surface (povrch)," řekl Sebastian Korda česky s americkým přízvukem, přesně jako třeba Ivan Lendl. "Dlouho jsme bydleli tak, že jsme šest měsíců strávili v Česku a šest v USA, a vždycky jsem si na ní s tátou pinknul," vysvětlil mladý Korda.

Sledoval ho Lendl

V soutěži juniorů to dokazuje a už vyřadil dva soupeře. V tom prvním ho sledovali Lendl, který je mentorem amerického programu talentů, a Jan Kodeš.

Petr Korda drtil soupeře levačkou, jeho syn hraje pravou rukou. A jak by dopadl zápas Korda starší versus Korda mladší? "S tátou trénuju každý den, když jsem doma, ale na body nehrajeme. Tělo mu to asi nedovolí," řekl Sebastian.

Letos hraje turnaje v Evropě vůbec poprvé. "V Paříži jsem předtím byl jen na letišti," řekl. Před French Open startoval v Rakousku a Itálii. "Pak jsem týden trénoval v Barceloně," řekl Sebastian Korda. Z Paříže pojede do Česka navštívit prarodiče. "Nebyl jsem v Česku asi čtyři roky. Budu si tam užívat dva týdny," těšil se.