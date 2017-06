Hlaváčková je v semifinále mixu, program v Paříži narušil déšť

Tenistka Andrea Hlaváčková postoupila stejně jako loni spolu s Francouzem Edouardem Rogerem-Vasselinem do semifinále smíšené čtyřhry Roland Garros. Ve čtvrtfinále stihli těsně před deštěm porazit slovinsko-britskou dvojici Andreja Klepačová, Dominic Inglot 7:6 a 6:3. Další program výrazně narušilo počasí.

Oba plánované čtvrtfinálové zápasy mužů, ve kterých měl Rafael Nadal nastoupit proti Pablu Carreňovi a obhájce Novak Djokovič proti Dominicu Thiemovi, byly kvůli dešti přesunuty na středu. Čtvrtfinále žen byla zase hned dvakrát přerušena. Poprvé na zhruba tři hodiny, podruhé na dvacet minut, pak se obě dohrála.

O překvapení se postarala Jelena Ostapenková z Lotyšska, která bývalou světovou jedničku Dánku Caroline Wozniackou porazila 4:6, 6:2, 6:2 a postoupila do prvního grandslamového semifinále v kariéře. Její soupeřkou bude Švýcarka Timea Bacsinszká, jež si poradila s domácí favoritkou Kristinou Mladenovicovou dvakrát 6:4.

Hlaváčková si s Rogerem-Vasselinem zahrála semifinále mixu na pařížském grandslamu už před rokem, kdy však nestačili na pozdější šampiony Martinu Hingisovou a Leandra Paese. "Je krásné být v semifinále na grandslamu přesně po roce. V mixu je to vždycky nevyzpytatelné," řekla Hlaváčková.

"Zlepšuju si tady náladu aspoň v mixu," řekla stříbrná olympijská medailista ze čtyřhry z londýnských her před pěti lety. Ve čtyřhře letos byly v Paříži s Timeou Babosovou z Maďarska páté nasazené, ale vypadly již ve 2. kole.

Zápas proti Klepačové a Inglotovi ovlivňovalo počasí. Silný vítr zvedal antuku a hráči si často zakrývali oči. "V ničem tak strašném jako teď v úvodu jsem nehrála," popsala Hlaváčková. "Prakticky pořád se jen čekalo, až si všichni vyndáme antuku z očí. Několikrát jsme zaservírovali do písečného víru a nic se nedělo. Speciálně na můj servis v prvním setu nemohla Andrea třikrát vůbec returnovat, protože jsem to tam hodila a ona neviděla nic. Bylo to fakt výjimečné," uvedla.

Poslední game česko-francouzský pár získal čistou hrou a mečbol proměnil prakticky s první dešťovou kapkou. "Bylo to o míč a nemusíme se na kurt vracet zpátky třeba až ve středu. Cestou do šatny jsme zmokli," řekla Hlaváčková.

V boji o finále je čekají Kanaďanka Gabriela Dabrowská a Ind Rohan Bopanna. "Je to nebezpečný tým, Dabrowská je nevyzpytatelná, nedá se moc předvídat. Je dobrá na síti a Bopanna hraje hodně nátlakově," řekla Hlaváčková.

Česká tenistka může po triumfu s Bělorusem Maxem Mirným na US Open před čtyřmi lety získat druhý titul ve smíšené čtyřhře. "To je dávno," řekla plzeňská rodačka. Na titul ještě nemyslí. "Jéžiš, to je ještě daleko. Teď máme Dabrowskou s Bopannou, který servíruje strašný švestky. Dává strašný bomby," dodala.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 36 milionů eur):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Ostapenková (Lot.) - Wozniacká (11-Dán.) 4:6, 6:2, 6:2,

Bacsinszká (30-Švýc.) - Mladenovicová (13-Fr.) 6:4, 6:4.

Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále:

Hlaváčková, Roger-Vasselin (3-ČR/Fr.) - Klepačová, Inglot (Slovin./Brit.) 7:6 (7:3), 6:3.