Wilander: Ať i tenistky na grandslamech hrají až pětisetové bitvy

Podle bývalého prvního hráče světa Matse Wilandera by na gradslamech měly hrát i tenistky na tři vítězné sety. Dvaapadesátiletý Švéd je přesvědčen, že stejně jako u mužů by delší zápasy přinesly méně překvapení na úkor favoritek.

Na právě probíhajícím French Open v Paříži postoupilo do čtvrtfinále sedm z osmi nejvýše nasazených tenistů, zatímco mezi ženami jen tři. Žádná z hráček, mezi kterými je i turnajová dvojka Karolína Plíšková, ještě nikdy grandslam nevyhrála.

"Zápasy na tři vítězné sety oddělují nejlepší hráče od těch dobrých. Fyzicky, takticky i mentálně," citovala Wilandera agentura Reuters. "Myslím, že pětisetové zápasy jsou pro dobré hráče lepší, protože můžou prohrát set a přijít o podání, ale nemusí panikařit, protože je čas to otočit. Určitě bychom o tom měli přemýšlet," dodal.

Tenistky by podle Wilandera pětisetové zápasy bez problémů zvládly. "Určitě na to mají. Spíš je otázka, jestli by to chtěli vidět fanoušci a televize. Možná by se mohla udělat anketa, jestli by o to byl zájem," prohlásil sedminásobný grandslamový vítěz.

Zatímco mezi ženami může získat titul na Roland Garros kterákoliv ze zbývajících hráček, u mužů je Wilander přesvědčen, že reálnou šanci mají jen Rafael Nadal, Novak Djokovič, Stan Wawrinka nebo Andy Murray. "Nikdo si nemůže myslet, že Kei Nišikori, Dominic Thiem nebo Marin Čilič mají šanci," řekl na adresu dalších čtvrtfinalistů.

"Ano, můžou porazit jednoho z nich, ale je prakticky nemožné, aby to potom dokázali znovu. Spíš psychicky než fyzicky," uvedl Wilander, který na triumf tipuje devítinásobného šampiona Nadala. "Loni nemohl hrát, odpočinul si a teď si to užívá. Hraje nejlepší tenis, co jsem tady od něj v prvním týdnu viděl," dodal.