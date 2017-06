Plíšková v semifinále! Stačí jedna výhra a bude z ní světová jednička

Před Karolínou Plíškovou se rýsuje historická šance! Česká tenistka postoupila premiérově do semifinále French Open a jediná výhra ji dělí od postu světové jedničky. Turnajová dvojka ve čtvrtfinále porazila domácí Caroline Garciaovou 7:6 a 6:4. Loňská finalistka US Open Plíšková vystřídá v čele žebříčku dvouhry Němku Angelique Kerberovou, pokud postoupí do sobotního finále. V tom případě by se stala třiadvacátou jedničkou v historii a vůbec první českou. Soupeřkou pětadvacetileté Plíškové v semifinále bude třetí nasazená Simona Halepová z Rumunska