Halepová? Nejtěžší soupeřka, ví kouč Plíškové. Ležet to tam nenecháme

"Myslím, že je to v pořádku. Mně tohle úplně nevadí," usmál se Kotyza při otázce, že si Plíšková zahraje s Halepovou víceméně v přímém duelu o první místo žebříčku. Pokud Plíšková Rumunku porazí, už postupem do finále Roland Garros usedne jako první Češka na tenisový trůn. Rumunka potřebuje turnaj vyhrát.

"Asi ví, o co hraje, přesto si troufnu říct, že turnaj je víc. Je v semifinále na turnaji, kde předtím nepřešla druhé kolo. Přehluší to, co pak přichází opožděně," řekl trenér a doplnil: "Připravíme se. Další zápas je víc. Ležet to tam nenechá."

Finalistka French Open z roku 2014 Halepová letos hraje na antuce výtečně. Vyhrála turnaj v Madridu a v Římě došla do finále. "Je teď na antuce nejtěžší soupeřkou, ale tohle je semifinále grandslamu a stát se může vše. Kája šanci má," věří Kotyza.

Plíšková se musí připravit, že bude nucena hrát mnohem víc výměn než dosud a být trpělivější. "Takhle to má být. Roland Garros je náročný turnaj. Kdo ho chce vyhrát, byť v ženách, tak musí antuku ochutnat. Kája si vyzkoušela, že to zvládne taky, i když se doteď podceňovala," řekl Kotyza a věřil, že tenistka zápas zvládne také kondičně. "Nemyslím, že by rozhodla fyzička. Je to tam schopná určitě vydržet."

Jelikož se semifinále hraje hned ve čtvrtek, Plíškovou čekají jen regenerace a rozehrání před zápasem. "Rutina. Odpadá den na taktiku, ale už se to snažíme redukovat na nutné věci. Převažuje mentální příprava," řekl kouč. "Holky se znají a že by se překvapily velkou taktickou variantou, to tam nebude," uvedl.

Než přišla řeč na Halepovou, pochválil Kotyza svou svěřenkyni za výkon ve čtvrtfinále. Domácí Caroline Garciaovou Plíšková porazila 7:6 a 6:4. "Líbilo se mi, že našla balanc mezi trpělivostí a aktivitou. Že ji to nechala zkazit, ale těžký míč. V prvním setu dobře returnovala a soupeřka si musela všechno sama uhrát," hodnotil trenér.

Ve druhém setu si hráčky dlouho držely podání. Plíšková udeřila v desáté hře. "Měla kuráž to tam dostat. Byly gamy, kdy neudělala skoro bod, pak se tam vylouplo 5:4 a ona v sobě našla odvahu oběhnout si return a zabít to. Mečbol taky. I když se podle mě třásla, ale i s třesotem zahrála to, co by mělo platit," doplnil Kotyza.

V důležitých momentech ukázala Plíšková odvahu i um. Při setbolu v prvním setu poslala míč po lajně. Stejně odvrátila brejkbol ve druhé sadě, kterou míčem k čáře ukončila. "Jsem trošku úchyl na lajny. Tohle se mi líbí," smál se Kotyza.

Obávané francouzské obecenstvo nepustila Plíšková svým výkonem na centrálním dvorci prakticky do varu. "Garciaová neměla fáze, že by dominovala, aby publikum strhla," dodal Kotyza.

Karolína Plíšková Simona Halepová 25 Věk 25 21. března 1992, Louny Datum a místo narození 27. září 1991, Constanta (Rumunsko) 186 cm/72 kg Výška a váha 168 cm/60 kg 3. Postavení na žebříčku WTA 4. 8 Tituly z turnajů WTA 15